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Premier Lig'de yeni sezon öncesi teknik direktörlük görevine Xabi Alonso'yu getiren Chelsea'den sürpriz bir transfer hamlesi geldi.

XHAKA CHELSEA'YE KATILMAYA HAZIRLANIYOR

Geçtiğimiz sezon Avrupa Ligi vizesi alarak önemli başarı yakalayan Sunderland'de 34 maçta forma giyerek 1 gol, 6 asistlik performans sergileyen 33 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu Granit Xhaka Chelsea'ye katılmaya hazırlanıyor.

XABI ALONSO İLE YENİDEN BULUŞMASI AN MESELESİ

Sky Sport Almanya'nın haberine göre; Xabi Alonso'nun Bayer Leverkusen'i çalıştırdığı dönemde tarihi Bundesliga şampiyonluğunda kilit rol oynayan Xhaka ile kişisel şartlarda anlaşan Chelsea'nin kısa süre içerisinde Sunderland'i de transfere ikna etmesi bekleniyor.

DÜNYA KUPASI'NDA İSVİÇRE'Yİ TAŞIYOR

Xhaka 2026 Dünya Kupası'nda son 32 turuna kalmayı başaran İsviçre Milli Takımı'nın da kaptanlığını üstleniyor.

Grup aşamasında 3 maçta da 90 dakika sahada kalan yıldız oyuncu 4-1 kazandıkları Bosna Hersek maçında ağları havalandırmıştı.