Türkiye'de ikinci el otomotiv pazarındaki hareketlilik devam ediyor.
En hızlı satılan 10 ikinci el otomobil belli oldu: Peynir ekmek gibi satıyor
İkinci el otomotiv pazarında ilan süresini doğrudan belirleyen kriterler belli oldu. Peki, yedek parçası kolay bulunabilen ve en çok satılan 10 araba modeli hangisi? İşte detaylar…Kaynak: Haber Merkezi
Geniş servis ağı, ekonomik yakıt tüketimi ve yedek parça erişilebilirliği sunan 10 model, ilan sitelerinden en kısa sürede satılıp kalkıyor.
Alıcıların bütçe hassasiyeti, ilan sitelerinde doğru fiyatlandırılan araçların satış hızını doğrudan etkiliyor.
Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu’nun ortaya koyduğu verilere göre, piyasada likiditesi en yüksek araçların ortak özellikleri yedek parça erişilebilirliği ve geniş servis ağı olarak göze çarpıyor.
Özellikle rüştünü ispatlamış 1.3 Multijet, 1.5 dCi ve 1.6 TDI gibi dizel motorların yanı sıra sorunsuzluğuyla bilinen atmosferik benzinli motorlar ilk tercih oluyor.
Hızlı satılan 10 model arasında Fiat Egea, Toyota Corolla, Honda Civic ve Renault Clio öne çıkıyor.
İKİNCİ ELDE EN HIZLI SATILAN 10 OTOMOBİL MODELİ
1. Fiat Egea (1.3 Multijet)
2. Toyota Corolla (1.6 Atmosferik)
3. Honda Civic (1.6 i-VTEC)
4. Renault Clio (1.5 dCi)
5. Volkswagen Polo (1.4 TDI/1.2 TSI)
6. Ford Fiesta (1.4 TDCi)
7. Hyundai Getz (1.5 CRDi)
8. Volkswagen Golf (1.6 TDI)
9. Renault Megane 4 (1.5 dCi)
10. Fiat Linea (1.3 Multijet)