Beklentilerin çok uzağında bir performans sergileyen Chelsea gelecek sezon için teknik direktörünü belirledi.

CHELSEA XABI ALONSO İLE ANLAŞTI

FA Cup finalinde Manchester City'e 1-0 mağlup olarak sezonun kalan tek hedefinde de sonuca ulaşamayan Londra ekibi, teknik direktörlük görevi için Xabi Alonso ile anlaşma sağladı.

REAL MADRID'DE KISA SÜREDE KOVULMUŞTU

Bayer Leverkusen'i Bundesliga tarihinde ilk kez şampiyon yaptıktan 1 sezon sonra Real Madrid'in yolunu tutan İspanyol teknik adam, eski kulübünde yalnızca 6 ay kalabilmişti.

LONDRA'YA GİDEREK SÖZLEŞME ŞARTLARINI KABUL ETTİ

The Athletic, bir süredir Chelsea'nin radarında bulunan Xabi Alonso'nun bugün Londra'ya giderek 4 yıllık sözleşme şartlarını kabul ettiğini bildirdi.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Liam Rosenior'un ardından göreve getirilmesi beklenen 44 yaşındaki teknik adam için Chelsea'nin kısa süre içerisinde resmi duyuruda bulunmaya hazırlandığı belirtildi.