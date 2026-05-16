İki ülkenin gözleri Beylikova’da: ABD ve Çin’in Türkiye çekişmesi

Geçtiğimiz eylül ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Beyaz Saray ziyaretinde bizzat Donald Trump ile bu konuyu masaya yatırması ve dönemin ABD Ankara Büyükelçisi Tom Barrack’ın Türkiye’yi "kritik minerallerde stratejik ortak" ilan etmesi, diplomatik trafiğin ne kadar sıcak olduğunu gösteriyor. İngiliz gazetesinin analizine göre Türkiye, geleceğin teknolojisini belirleyecek bu 694 milyon tonluk maden nedeniyle, ABD ile Çin arasında çok zorlu ve keskin bir jeopolitik seçim yapmak zorunda kalan ülkelerin başında geliyor.