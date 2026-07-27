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Chelsea, yeni sezon öncesi orta saha rotasyonunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürürken, gündemine tecrübeli isim Jordan Henderson'ı aldı.

Transfer uzmanı Fabrizio Romano'nun aktardığına göre, 36 yaşındaki İngiliz futbolcu Chelsea'ye transfer olmaya sıcak bakıyor. Brentford ile yollarını bonservissiz ayırma ihtimali bulunan Henderson için Londra ekibinin en güçlü aday konumunda olduğu belirtildi.

CHELSEA DENEYİMLİ İSİM ARIYOR

Chelsea'nın orta sahaya tecrübeli bir oyuncu kazandırmak istediği, bu doğrultuda ilk hedeflerden birinin Granit Xhaka olduğu ancak Sunderland'in İsviçreli futbolcunun ayrılığına izin vermemesi nedeniyle rotanın Jordan Henderson'a çevrildiği ifade edildi.

Transfer gazetecisi Ben Jacobs da Henderson'ın, Xhaka'nın alternatifi olarak değerlendirildiğini aktardı.

BRENTFORD'DA BİR SEZON GEÇİRDİ

Liverpool'un eski kaptanı, Ajax ile sözleşmesini feshettikten sonra geçtiğimiz sezon Brentford'a bonservissiz transfer olmuştu.

İki yıllık sözleşme imzalayan Henderson, 2025/26 sezonunda Brentford formasıyla 34 resmi maçta görev aldı. Deneyimli orta saha bu karşılaşmaların 24'ünde ilk 11'de sahaya çıkarken, 1 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

DÜNYA KUPASI'NI SAKATLIKLA TAMAMLADI

İngiltere Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosunda da yer alan Henderson, turnuvada yalnızca Panama karşılaşmasında 6 dakika forma giydi.

Deneyimli futbolcu, Meksika ile oynanan son 16 turu maçının ardından yapılan kutlamalar sırasında reklam panolarından atlarken bileğini kırarak ameliyat olmuş ve turnuvanın kalan bölümünde forma giyememişti. Buna rağmen İngiltere kadrosunda yer almaya devam eden Henderson, takımının Dünya Kupası'nı üçüncü sırada tamamlamasına tanıklık etti.