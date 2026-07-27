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Transfer döneminde kadro planlamasını büyük ölçüde tamamlayan Trabzonspor'dan hücum hattına sürpriz bir hamle geldi.

TRABZONSPOR MITONGO TRANSFERİNDE MUTLU SONA ULAŞTI

Bordo Mavililer, Belçika futbolunun yıldız adaylarından 18 yaşındaki forvet Rene Mitongo'nun transferinde mutlu sona ulaştı.

A Spor'un haberine göre; Trabzonspor yönetimi Mitongo için prensip anlaşmasına vardı.

GELECEK VADEDEN PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Geride kalan sezonda Standard Liege U19 Takımı'nın en dikkat çeken isimlerinden biri olan Mitongo, sergilediği performansla Avrupa kulüplerinin radarına girdi.

Standard Liege A Takımı ile Belçika Ligi'nde 6 maça çıkan 18 yaşındaki forvet tüm kategorilerde toplamda 44 karşılaşmada forma giyip 14 gol kaydetti.