Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İstanbul Şube Başkanı avukat Ezgi Önalan hakkında yürütülen soruşturmada tutuklama kararı verildi. NATO protestolarına yönelik operasyonlar kapsamında gözaltına alınan Önalan, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
ÇHD'DEN AÇIKLAMA
Tutuklama kararını ÇHD İstanbul Şubesi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kamuoyuna duyurdu.
Açıklamada, "Tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edilen şube başkanımız Av. Ezgi Önalan tutuklandı. Savunma susmadı, susmayacak." ifadelerine yer verildi.
NATO PROTESTOLARI SORUŞTURMASI KAPSAMINDA GÖZALTINA ALINMIŞTI
Ezgi Önalan, NATO protestolarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Önalan hakkında hakimlik tarafından tutuklama kararı verildi.