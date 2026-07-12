Yapay zeka devi OpenAI, bireysel kullanıcı kitlesini genişleterek ChatGPT’yi aileler, çocuklu ebeveynler, bakıcılar ve yaşlı bireyler için ortak bir ev teknolojisi haline getirmeyi amaçlayan yeni bir tüketici stratejisi benimsedi. Bu doğrultuda San Francisco merkezli genel merkezinde görevlendirilmek üzere özel bir ürün müdürü arayışına giren şirket, teknoloji dünyasında "hane halkı odaklı yapay zeka" dönemini resmen başlattı.

Sensor Tower tarafından paylaşılan güncel pazar verileri de bu stratejik dönüşümün arkasındaki demografik nedenleri gözler önüne seriyor. Dünya genelinde 35 yaş ve üzeri ChatGPT kullanıcılarının oranı geçen yıla kıyasla yüzde 26'dan yüzde 31'e yükselirken, ABD'deki akıllı telefon sahibi ebeveynlerin ChatGPT'yi günlük hayata entegre etme oranı ise yüzde 16'dan yüzde 24'e fırladı.

GOOGLE VE APPLE'IN İZLEDİĞİ YOLU TAKİP EDİYORLAR

Teknoloji analiz firması Creative Strategies'in paylaştığı verilere göre OpenAI, yapay zekayı sadece kişisel bir asistan olmaktan çıkarıp çoklu jenerasyonun aynı anda faydalanabileceği bir altyapıya kavuşturmak istiyor. Uzmanlar, bu sürecin geçmişte Google, Apple ve Meta gibi devlerin akıllı ev sistemleri ve aile profilleriyle hane halkına sızma politikasına oldukça benzediğini vurguluyor.

Gelecek dönemde yapay zeka pazarında şu yeni özelliklerin standart haline gelmesi bekleniyor:

Ortak Aile Abonelik Planları: Tıpkı dijital yayın platformlarında olduğu gibi aile boyu üyelik paketleri.

Çocuk ve Genç Profilleri: Yaşa uygun içerik filtreleri ve özel pedagojik sınırlamalar.

Bakıcı ve Yaşlı Panelleri: Yaşlı bireylerin dijital dünyadaki ihtiyaçlarını takip eden yardımcı araçlar.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ VE "GÜVENİLİR KİŞİ" DÖNEMİ

Çocukların yapay zeka kullanım oranlarının ebeveynler tarafından tahmin edilenden çok daha yüksek olduğunu ortaya koyan Family Online Safety Institute (FOSI) araştırmaları, güvenlik önlemlerinin sıkılaştırılmasını zorunlu kılıyor. Bu kapsamda OpenAI, çocuk ve genç hesapları için gelişmiş ebeveyn denetim mekanizmalarını hayata geçirdi.

Şirketin devreye aldığı en dikkat çekici yeniliklerden biri ise opsiyonel olarak sunulan "Güvenilir Kişi" (Trusted Contact) özelliği oldu. Bu sistem sayesinde, ChatGPT'nin gelişmiş yapay zeka modelleri ve uzman insan denetçileri, kullanıcıların konuşmalarında kendine zarar verme veya ciddi psikolojik kriz sinyalleri tespit ederse, kullanıcının daha önceden belirlediği bir aile üyesine veya bakıcıya durumu bildiren genel bir uyarı mesajı gönderebiliyor.