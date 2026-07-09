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Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye’de kullanıcıların kampanya başlatarak seslerini duyurmak ve imza toplamak amacıyla kullandığı dijital bir platform olan Change.org, yaklaşık 3 haftanın ardından tekrar erişime açıldı. 19 Haziran tarihinde getirilen erişim engeli kararı, platform yönetiminin başlattığı hukuki sürecin tamamlanmasıyla bugün iptal edildi.

ERİŞİM ENGELİ KALDIRILDI!

Change.org'a, 5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesi gerekçe gösterilerek uygulanan erişim engeline karşı yasal yollara başvuruldu. Kula Sulh Ceza Hâkimliği, 6 Temmuz tarihinde yapılan itirazı kabul etti. Mahkemenin verdiği bu kararın uygulanmasıyla birlikte erişim engeli resmi olarak kaldırıldı.

Türkiye'de 2012 yılından bu yana faaliyet gösteren Change.org, bugüne dek toplamda 22,6 milyon kullanıcıya ulaştı. Platform, bu süre içinde 250 binden fazla kampanya başlatırken kampanyalara toplamda 150 milyondan fazla imza verildi.

Başlatılan kampanyalar aracılığıyla çevre, sağlık ve hayvan hakları gibi çeşitli başlıklarda kamu politikalarına yönelik talepler dile getirilirken 2 bin 500’den fazla kampanyanın somut sonuçlar elde ettiği bildirildi.

CHANGE.ORG TÜRKİYE'DEN AÇIKLAMA GELDİ!

Mahkemenin, erişim engelini kaldırmasının ardından Change.org Türkiye tarafından, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "Erişim engelinin kaldırılmasının ardından Change.org yeniden kullanıma açıldı. 19 Haziran'dan bu yana yaşanan süreçte senin ve milyonlarca kullanıcımızın seslerini duyuramamak gerçekten çok zordu. Söz konusu karara karşı yasal itiraz yoluna başvurduk ve yürüttüğümüz hukuki süreç sonucunda erişimin engellenmesi kararı iptal edildi. Artık aramızda hiçbir engel kalmadı” ifadelerine yer verildi.

"TÜM GÜCÜMÜZLE DEVAM EDECEĞİZ"

“Bu zorlu günlerde gösterdiğin sabır, destek ve dayanışma için sana gerçekten teşekkür etmek istiyoruz” denilen açıklamada, “Yüzlerce medya kuruluşunun konuyu takip etmesi, sivil toplumun ve kamuoyunun bu sürece sahip çıkması; Change.org'un Türkiye için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koydu” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın devamında, “Türkiye'de faaliyete geçtiğimiz 2012 yılından bu yana, 22,6 milyon kullanıcı bu platform üzerinden 150 milyondan fazla imza verdi; 2.500'den fazla kampanya somut değişimlerle sonuçlandı. Sesini duyurmak bizim için önemli ve tüm gücümüzle devam edeceğiz." sözleri sarf edildi.