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Kaynak: DHA

İstanbul'da iki ayrı çocuğa yönelik cinsel istismar suçlarından hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ömer G. (42), 12 yıllık firarın ardından yakalandı. İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan hükümlünün, cezaevinden kaçtıktan sonra Yunanistan üzerinden Almanya'ya gittiği ve iltica başvurusu reddedilince yasa dışı yollarla Türkiye'ye döndüğü belirlendi.

ANNESİNİN EVİNDE YAKALANDI

DHA'nın haberine göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında Ömer G.'nin Türkiye'ye döndüğünü tespit etti.

Hükümlünün kalabileceği adresleri araştıran polis, annesinin Büyükçekmece'deki evine zaman zaman geldiği bilgisine ulaştı. Adrese düzenlenen operasyonla Ömer G. gözaltına alındı. Yapılan aramada hükümlünün üzerinden başka bir kişi adına düzenlenmiş sahte kimlik belgesi çıktı.

CEZAEVİNDEN FİRAR ETTİKTEN SONRA YENİDEN SUÇ İŞLEDİ

Emniyette yapılan incelemelerde Ömer G.'nin ilk olarak 2007 yılında bir çocuğa yönelik cinsel istismar suçu işlediği, bu nedenle 2011 yılında Silivri Cezaevi'ne girdiği belirlendi. 2014 yılında Kırklareli Açık Cezaevi'ne nakledilen hükümlü, aynı yıl cezaevinden firar etti.

Firari olarak yaşamını sürdüren Ömer G.'nin 2017 yılında Küçükçekmece'de başka bir çocuğa yönelik cinsel istismar suçu işlediği öğrenildi.

ALMANYA'DAKİ İLTİCA BAŞVURUSU REDDEDİLDİ

Ömer G.'nin 2017 yılında yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçtiği, ardından Almanya'ya gittiği tespit edildi. Almanya'da iltica başvurusunda bulunan hükümlünün talebi reddedildi. Bunun üzerine kaldığı mülteci kampından kaçan Ömer G.'nin yasa dışı yollarla yeniden Türkiye'ye giriş yaptığı belirlendi.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU

İki ayrı çocuğa yönelik cinsel istismar suçlarından hakkında toplam 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ömer G. için yurt dışına kaçmasının ardından kırmızı bülten çıkarıldığı öğrenildi. 2014 yılından bu yana aranan ve Büyükçekmece'deki operasyonla yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.