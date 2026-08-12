Gazeteci Fethi Yılmaz, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü’ne ait ceza infaz kurumları mevcut verilerini gündeme getirdi. Yılmaz’ın paylaştığı resmi belgelere göre, 3 Temmuz 2026 ve 3 Ağustos 2026 tarihleri kapsayan bir aylık zaman diliminde cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlü sayılarında hiçbir değişiklik yaşanmadı.

Paylaşılan tablolarda, "Cinsiyete ve İnfaz Durumuna Göre Ceza İnfaz Kurumları Mevcutları" başlığı altında yer alan tüm kategorilerdeki rakamların 3 Temmuz ile 3 Ağustos tarihlerinde tamamen aynı olduğu görüldü.

Resmi istatistik tablosunda yer alan detaylı veriler şu şekilde sıralandı:

Hükümlü Sayıları:

Erkek: 349.903

Kadın: 16.989

Çocuk: 1.401

Hükümlü Toplamı: 368.293

Tutuklu Sayıları:

Erkek: 57.769

Kadın: 4.223

Çocuk: 3.235

Tutuklu Toplamı: 65.227

Genel Toplam: 433.520

Elde edilen resmi verilere göre 3 Temmuz’da 433 bin 520 olan toplam tutuklu ve hükümlü sayısının, 3 Ağustos tarihinde de yine 433 bin 520 olarak kayıtlara geçtiğini belirten Fethi Yılmaz, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Bu nasıl olabilir? Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü’nün resmi verilerine göre, Temmuz-Ağustos ayı döneminde Türkiye’de kimse tutuklanmadı. 3 Temmuz – Tutuklu, hükümlü toplamı 433 bin 520 3 Ağustos - Tutuklu, hükümlü toplamı 433 bin 520 Bir aylık zaman diliminde tüm sayılar birebir aynı.”