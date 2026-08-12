Gazeteci Fethi Yılmaz, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü’ne ait ceza infaz kurumları mevcut verilerini gündeme getirdi. Yılmaz’ın paylaştığı resmi belgelere göre, 3 Temmuz 2026 ve 3 Ağustos 2026 tarihleri kapsayan bir aylık zaman diliminde cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlü sayılarında hiçbir değişiklik yaşanmadı.
Paylaşılan tablolarda, "Cinsiyete ve İnfaz Durumuna Göre Ceza İnfaz Kurumları Mevcutları" başlığı altında yer alan tüm kategorilerdeki rakamların 3 Temmuz ile 3 Ağustos tarihlerinde tamamen aynı olduğu görüldü.
Resmi istatistik tablosunda yer alan detaylı veriler şu şekilde sıralandı:
Hükümlü Sayıları:
Erkek: 349.903
Kadın: 16.989
Çocuk: 1.401
Hükümlü Toplamı: 368.293
Tutuklu Sayıları:
Erkek: 57.769
Kadın: 4.223
Çocuk: 3.235
Tutuklu Toplamı: 65.227
Genel Toplam: 433.520
Elde edilen resmi verilere göre 3 Temmuz’da 433 bin 520 olan toplam tutuklu ve hükümlü sayısının, 3 Ağustos tarihinde de yine 433 bin 520 olarak kayıtlara geçtiğini belirten Fethi Yılmaz, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
“Bu nasıl olabilir? Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü’nün resmi verilerine göre, Temmuz-Ağustos ayı döneminde Türkiye’de kimse tutuklanmadı. 3 Temmuz – Tutuklu, hükümlü toplamı 433 bin 520 3 Ağustos - Tutuklu, hükümlü toplamı 433 bin 520 Bir aylık zaman diliminde tüm sayılar birebir aynı.”