ABD'de enflasyon verileri dün Türkiye saati ile 16.30'da açıklanmıştı.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 2,4 ile beklentilerin altında gerçekleşmesinin ardından 5 bin doların altında seyreden ons altın 50 dolar artarak 5 bin bandına yerleşmişti.

Veri ile birlikte Gümüş ise 110 dolar seviyelerine kadar sert yükseliş yaşamıştı.

Bugün ise Türkiye tarafında ise altında son durum merak konusu oldu.

Gram altının alış fiyatı Kapalıçarşı'da 7 bin 293 TL seviyelerine gelirken, çeyrek altın da 11 bin 948 TL'de alış fiyatı kaydedildi.

Yarım, tam ve gramse altında rakamlar ise şu şekilde oldu: