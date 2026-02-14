Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Antalyaspor'a deplasmanda 3-1 mağlup olan Samsunspor'da fatura teknik direktör 3-1 Thomas Reis'a kesildi.

Karadeniz ekibi ayrılığı sosyal medya hesabından duyurdu.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

TEŞEKKÜRLER THOMAS

2024/2025 sezonunda göreve başlayan ve ilk yılında takımımızı lig üçüncülüğüne taşıyarak tarihi bir başarıya imza atan Teknik Direktörümüz Thomas Reis ile vedalaşıyoruz.

Görev süresi boyunca ortaya koyduğu vizyon, çalışma disiplini ve özellikle UEFA Konferans Ligi süreci başta olmak üzere kulübümüze kazandırdığı sportif başarılarla önemli kilometre taşlarında pay sahibi olmuştur.

Kulübümüze kattığı değer ve emekleri için kendisine teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz. Danke, Reis!