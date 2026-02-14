Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafınca "Ücretsiz Seyahat Kapsamında Yapılacak Gelir Desteği Ödemesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" hazırlandı.

YÜZDE 30 ORANINDA ARTIRILDI, RAKAMLAR DEĞİŞTİ

Yeni düzenlemede ücretsiz seyahat kapsamında yapılan gelir desteği yüzde 30 oranında yükseltildi. Yeni oranlarla beraber ise rakamlar değişti.

İstanbul ve Ankara'da şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracı için ödenen destek 6 bin 210 TL'den 8 bin 73 TL'ye getirildi.

Diğer büyükşehir belediyelerinde faaliyet gösteren araçlar için ödeme tutarı 4 bin 658 TL'den 6 bin 55 TL'ye yükseltildi.

Büyükşehir olmayan illerde ise destek miktarı 3 bin 726 TL'den 4 bin 844 TL seviyesine getirildi.

Yönetmeliğin 6. maddesinde yapılan değişiklikle ise şehir içi toplu taşıma hizmeti veren özel denizyolu ulaşım araçlarına ödenen aylık destek de 4 bin 658 TL'den 6 bin 55 TL’ye yükseltildi.