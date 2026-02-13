ABD'de enflasyon verileri belli oldu. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 2,4 ile beklentilerin altında gerçekleşti.

Analistlerin beklentisi yüzde 0,3 artış tarafındaydı. Verinin gelmesiyle altın ve gümüş tarafında ise artış dalgasına neden oldu.

Verinin açıklandığı 16.30 sıralarında Gümüş 109 dolardan 111,5 dolar seviyelerine kadar yükseldi.

Ons altında ise büyük dalgalanmalar oldu. 4 bin 968 dolarda olan ons altın, verinin açıklandığı dakikalarda 5 bin dolarları test etti.

Anlık olarak ons altın 5 bin 3 dolar seviyelerini görürken, Gümüş tarafı da 110,65 dolardaydı.

