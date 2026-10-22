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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Yılmaz / Yeniçağ



Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde, ceviz toplamak amacıyla ağaca çıkan bir kişi, dengesini kaybederek düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay, Pazaryeri ilçesine bağlı Fıranlar Köyü’nde meydana geldi. Ceviz toplamak için ağaca tırmanan T.Ç., henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybederek yüksekten yere düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese hızla sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerce yapılan kontrollerde, T.Ç.’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Ekiplerin incelemelerinin ardından talihsiz adamın cansız bedeni, otopsi ve işlemler için Bozüyük Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.