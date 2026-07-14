Polat ailesi, 3 Haziran'da Çeşme'de meydana gelen silahlı saldırının yasını tutmaya devam ediyor. Saldırıda Engin Polat'ın kuzeni ve aynı zamanda ailenin güvenliğinden sorumlu olan Can Polat hayatını kaybetmişti. Olayın ardından fenalaşan Dilan Polat hastaneye kaldırılırken, Engin Polat uzun süre herhangi bir açıklama yapmamıştı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bu konuyla ilgili ilk ve son kez konuşacağım" diyen Engin Polat, aile güvenliğine ilişkin tüm kararların kendisi tarafından alındığını söyledi.

Eşinin sosyal medya paylaşımlarının olayla ilişkilendirilmesini doğru bulmadığını ifade eden Polat, "Ailemizin güvenliğiyle ilgili alınacak tüm tedbirler, korumaların görev planı ve konum paylaşımı gibi konularda karar veren kişi benim. Dilan bu süreçlerin içinde değildir ve ailemize yönelik olası tehditlerden haberdar değildir" ifadelerini kullandı.

Son altı ay içinde ailelerine yönelik herhangi bir tehdit yaşanmadığını belirten Engin Polat, bu nedenle Çeşme tatiline koruma ekibini götürmeme kararını kendisinin aldığını dile getirdi. Tatil sırasında yapılan anlık konum paylaşımlarında da bir sakınca görmediğini belirten Polat, kendisiyle birlikte diğer aile bireylerinin ve hayatını kaybeden Can Polat'ın da konum paylaşımı yaptığını söyledi.

Açıklamasında, "Eğer burada bir ihmal ya da yanlış karar varsa bunun sorumluluğu tamamen bana aittir. Eşimin bu olay nedeniyle suçlanmasını kabul etmiyorum." diyen Polat, yaşadıkları acının büyük olduğunu vurguladı.

Sözlerini dini inancına vurgu yaparak tamamlayan Engin Polat, "Ecel ne bir saniye öne alınabilir ne de ertelenebilir. Rabbim bize ağır bir imtihan nasip etti. Can Polat'a Allah'tan rahmet diliyorum. Bizlere de sabır ve güç versin. Dualarınızı eksik etmeyin" ifadelerine yer verdi.