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Kaynak: Haber Merkezi

İzmir'in gözde turizm merkezlerinden Çeşme'de faaliyet gösteren bir restoran, uzun süre masaları işgal eden müşterilere yönelik aldığı kararla gündem oldu.

İşletme tarafından mekânın içerisine asılan bilgilendirme yazısında, sahil tarafındaki masalarda kumru yeme süresinin 1,5 saat olduğu, bu sürenin aşılması halinde ise 2 bin TL ücret alınacağı belirtildi.

GEREKÇE MASA İŞGALİ

İşletme yetkilileri, uygulamanın özellikle birkaç sipariş vererek gün boyu masayı kullanan, eşyalarını bırakıp denize giden müşteriler nedeniyle hayata geçirildiğini ifade etti.

Yoğun sezonda masa sirkülasyonunu sağlamak amacıyla hazırlanan uyarı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Paylaşımın ardından çok sayıda kullanıcı uygulamayı tartışmaya açtı.

Bazı kullanıcılar, masa işgalinin önüne geçilmesi için işletmenin aldığı kararı doğru bulurken, bazıları ise tüketici hakları ve Kıyı Kanunu kapsamında böyle bir ücret talep edilmesinin hukuki dayanağının tartışmalı olduğunu savundu.

Yaşanan olay, "işletme hakkı mı, müşteri mağduriyeti mi?" sorusunu yeniden gündeme taşıdı.