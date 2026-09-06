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Kaynak: İHA

Doğal ve organik sebze ve meyve üretimiyle bölgenin dikkat çeken yerleşim yerlerinden Çermik'te, sonbahar dönemiyle birlikte kışlık hazırlıklar ivme kazandı. İlçede kurulan pazarlarda yerel üreticiler ile kışlık tedarikini sağlamak isteyen vatandaşlar bir araya geliyor.

PAZARDA SEBZE FİYATLARI NE DURUMDA?

Haftanın Pazartesi ve Cuma günleri kurulan ve çevre köyler ile komşu ilçelerden gelen vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği pazarda, kurutmalık sebzelerin fiyatları şu şekilde seyrediyor:

Patlıcan: 25 - 30 TL

Dolmalık Biber: 25 - 35 TL

YAĞIŞLAR BAŞLAMADAN HAZIRLIKLAR TAMAMLANACAK

Hava şartlarının elverişli olduğu bu günleri değerlendirmek isteyen ilçe sakinleri, satın aldıkları sebzeleri yağışlı havalar bastırmadan önce kurutarak kış mevsimine hazır hale getirmeyi amaçlıyor.