Kaynak: Haber Merkezi

İktidarın Terörsüz Türkiye olarak adlandırdığı yeni çözüm sürecinin yasal zeminini oluşturacak çerçeve yasanın Meclis'e gelmesi beklenirken, söz konusu yasanın kapsamına yönelik AK Partili Şamil Tayyar bir paylaşımda bulundu. Sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirmelerde bulunan Tayyar, Meclis tatile girmeden önce yasalaşması hedeflenen düzenlemenin sınırlarını, şartlarını ve örgüt kadroları üzerindeki olası etkilerini detaylandırdı.

Yasanın bir genel af niteliği taşımadığını ifade eden Şamil Tayyar, yasa teklifinin uygulama süresinin 1 yıl ile sınırlandırılacağını belirtti. Sürecin hukuki ve idari çerçevesine ilişkin bilgi veren Tayyar, teslim olan veya kapsama giren örgüt mensuplarına yönelik adımları şu şekilde özetledi:

BEŞ YILLIK ADLİ KONTROL VE SİYASET YASAĞI

Türkiye'ye dönen ya da silah bırakan PKK terör örgütü mensupları 5 yıl boyunca adli kontrol altında tutulacak. Bu 5 yıllık süreçte herhangi bir suça karışmayan bireylerin toplumsal ve sosyal hayata entegrasyonu sağlanacak. Ayrıca bu kişiler 5 yıl boyunca siyaset yapamayacak.

"ÖRGÜT YÖNETİCİLERİ DÖNMEYECEK, ÖCALAN İMRALI'DA KALACAK"

Kamuoyunda en çok merak edilen konulardan biri olan terör örgütünün sözde yöneticileri ve terörist başı Abdullah Öcalan’ın durumuna yönelik de açıklık getiren Tayyar, "Örgüt yöneticileri Türkiye’ye gelemeyecek ve Türkiye aleyhine faaliyette bulunmalarına izin verilmeyecek. PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ise İmralı’da kalmaya devam edecek." dedi.

"KANDİL TÜMDEN BOŞALTILABİLİR"

Çerçeve yasanın sahada doğurabileceği sonuçlara da değinen Tayyar, "Yasayla beklenen gelişmeler yaşanırsa, 8 bin civarında PKK’lının Türkiye’ye dönmesi, Irak ve Suriye’de kalması veya Avrupa’ya geçmesi tahmin ediliyor. Bu durumda Kandil tümden boşaltılmış, tüm mağaralar tasfiye edilmiş ve silahlar bırakılmış olacak" ifadelerini kullandı.

"BİR MADDEDE PÜRÜZLER VAR"

Tayyar ayrıca "Bir maddedeki pürüzler giderilirse yasa önerisi perşembe veya cuma günü de meclise sunulabilir" bilgisini verirken pürüz olan maddenin hangisi olduğunu belirtmedi.





