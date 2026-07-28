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Kaynak: Haber Merkezi

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Sözcü yazarı Saygı Öztürk'e yaptığı açıklamalarda, çözüm süreci kapsamında hazırlanan çerçeve yasa ve hükümetin yürüttüğü sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"KANUN TASLAĞINI İMRALI'YA GÖNDERİYORLAR"

Meclis'in süreç hakkında yeterince bilgilendirilmediğini savunan Dervişoğlu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un kendilerini ziyaret ettiğini ancak yasa taslağının farklı adreslerle paylaşıldığını öne sürdü.

Dervişoğlu, "Bize ziyarete geliyorlar, kanun taslağını ise İmralı'ya gönderiyorlar. Olacak iş mi bu? Neyi saklıyorlar? Milletimiz de bizler de gelişmeleri ya İmralı ulaklarının açıklamalarından ya Kandil'deki terör baronları ile yapılan röportajlardan ya da medyaya sızdırılanlardan duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

"MECLİS'E HİÇBİR BİLGİ VERİLMEDİ"

Muhalefet partileriyle çerçeve yasaya ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadığını belirten Dervişoğlu, "40 yıllık teröre en ağır bedelleri ödeyen milletimizin her adımı bilme hakkı var. Bu hakkın ihlal edilmesine izin vermem." dedi.

Sürecin kapalı kapılar ardında yürütüldüğünü savunan Dervişoğlu, devletin terör örgütüyle pazarlık yapmaması gerektiğini ifade etti.

"YETMEZ AMA EVET DEMİŞ"

Dervişoğlu, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın çerçeve yasa taslağına ilişkin "Yetmez ama evet" dediğine yönelik iddiaları da gündeme getirerek, "Terör hükümlüsü kısmen beğenmiş. Neyi beğendiğini ne millet biliyor ne de Meclis. Bu durum, devleti yönettiğini zannedenlerin siyasi siciline kara leke olarak düşmüştür." diye konuştu.

"VATANDAŞ GERİ ADIM ATMAYIN DİYOR"

Saha çalışmalarında vatandaşların sürece ilişkin tepkilerini aktaran Dervişoğlu, Türkiye'nin farklı bölgelerinde olduğu gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Batı Trakya'da da bu konunun gündeme geldiğini söyledi.

Vatandaşların kendilerine "Bu konuda taviz vermeyin" çağrısında bulunduğunu belirten Dervişoğlu, "Tek bir adım dahi geri durmayacağız diye vatandaşımıza verilmiş sözümüz var." ifadelerini kullandı.

"MECLİS'TE SONUNA KADAR DİRENECEĞİZ"

Çerçeve yasa teklifinin Meclis'e gelmesi halinde tüm demokratik haklarını kullanacaklarını söyleyen Dervişoğlu, referandum çağrısını yineledi.

"Türk Milleti adına direnme hakkımızı kullanacağız. Tüm demokratik haklarımızı sonuna kadar kullanacağız." diyen Dervişoğlu, teklifin komisyona gelmesi halinde güçlü bir siyasi mücadele yürüteceklerini belirtti.