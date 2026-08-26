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Kaynak: Haber Merkezi

Süper Lig’e bu sezon yükselen ve Galatasaray ile oynadıkları maçta iyi performans gösteren Çorum FK, Fenerbahçe’nin gözden çıkardığı Cengiz Ünder ile ilgileniyor.

SÖZLEŞMESİ BU SENE SONA ERECEK

Sarı-lacivertli ekiple 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Cengiz Ünder’e Süper Lig’in flaş ekibi Çorum FK talip oldu. Milli futbolcu bu transfere sıcak bakarken Fenerbahçe’nin ise ayrılığa onay vereceği aktarıldı.

GEÇEN SEZON KİRALIK OLARAK AYRILMIŞTI

Geçen sezonun hazırlık kampında Cengiz Ünder’in performansından beklediğini alamayan Kanarya, Sergen Yalçın’ın Beşiktaş’a imzası sonrasında Kara Kartal ile transfer görüşmelerine başlamış ve Cengiz’in kiralık ayrılığına onay vermişti. Beşiktaş’taki sözleşmesinde 6 milyon Euro’luk satın alma opsiyonu bulunan kanat futbolcusuna ise Süper Lig devinin yeni teknik adamı Vincenzo Italiano’dan onay çıkmamıştı. Beşiktaş formasıyla 29 maça çıkan yıldız kanat, 5 tane gol atarken 9 kez de gol pası verdi.

389 MAÇTA FORMA GİYDİ

Kariyerinde toplamda 389 maça çıkan deneyimli kanat oyuncusu; bu maçlarda 73 gol ve 53 asist kaydetti. En iyi performansını Başakşehir’de gösteren milli futbolcu 2017 yazında AS Roma’nın yolunu tutmuştu. İtalyan devi’nin yanı sıra Beşiktaş,Fenerbahçe,Olimpik Marsilya ve Leicester City gibi öne çıkan kulüplerde forma giyen Ünder ile son olarak Süper Lig'in yeni ekibi Çorum FK'nın talip olduğu öne sürüldü.