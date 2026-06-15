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Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Gölköy mahallesinde yer alan Cennet Koyu'ndaki Cengiz İnşaat projesinde sular durulmuyor. Şantiyede taşeron firma bünyesinde çalışan ve işlerine son verilen bir grup işçi, haklarını alamadıkları gerekçesiyle eylem başlattı. İddialara göre, alacakları ödenmeyen yerli işçilerin yerine yurt dışından yüzlerce Sri Lankalı işçi getirildi.

"HAKKINI ALAMAYAN İŞÇİYE LOJMANI BOŞALT BASKISI"

Sözcü’de Yaşar Anter’in haberine göre; yaz aylarındaki inşaat yasağına rağmen faaliyetlerine devam ettiği belirtilen projede, DİSK Dev Yapı-İş Sendikası’na üye olan işçiler mağdur edildiklerini açıkladı. İşçiler, içeride kalan maaş ve tazminat hakları ödenmediği gibi, kendilerine kaldıkları lojmanları acilen terk etmeleri yönünde tebligat gönderildiğini belirtti.

Konuyla ilgili basın açıklaması yapan DİSK Dev Yapı-İş Sendikası Muğla İl Temsilcisi Güney Şirin, şirketin örgütlü işçiye tahammül edemediğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"İşçilerimizin haklarının sadece çok küçük bir kısmı niyet okuma kabilinden yatırılmış, asıl alacakları ise hala içeride tutulmaktadır. Zamanında ödeme yapmayan şirket, hak arayan işçilerin kamp alanında bulunmasına bile katlanamıyor. Arkadaşlarımızın tek talebi insani koşullarda çalışmak ve yaşamak. Biz de sendika olarak haklarını alana dek sonuna kadar yanlarında olacağız."

BANKA ÖNLERİNDE SRİ LANKALI İŞÇİ KUYRUKLARI

Şantiye önünde Türk işçilerin eylemi sürerken, projenin devamlılığı için şirketin yüzlerce Sri Lankalı işçiyi Bodrum'a getirdiği ortaya çıktı. Haklarını arayan işçiler duruma tepki gösterirken, ilçeye yeni giriş yapan yabancı uyruklu işçilerin Bodrum merkezdeki banka şubeleri önünde uzun kuyruklar oluşturduğu gözlemlendi.

Yaz dönemi inşaat yasağına rağmen Cennet Koyu'ndaki projede çalışmaların sürdüğü belirtiliyor. İşten çıkarılan sendikalı işçiler, maaşlarını alamadıkları için şantiye önünde direnişe geçti. Yönetim, alacaklarını isteyen işçilerden kamp alanını derhal boşaltmalarını talep etti. İşine son verilen yerli işçilerin yerine Sri Lanka'dan toplu işçi getirildiği tespit edildi.