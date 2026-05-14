Çayeli Bakır'ın Cengiz Holding'e devrine ilişkin sürecin tamamlandı.
Devir işleminin ardından Çayeli Bakır’ın faaliyetlerini; maden, enerji, inşaat ve sanayi alanlarında yatırımları bulunan Cengiz Holding çatısı altında sürdüreceği açıklandı.
Cengiz Holding, devir işlemlerinin tamamlanmasının ardından yönetimde değişikliğe gitti.
Çayeli Bakır Genel Müdürü Murat Güreşçi görevden alındı. Güreşçi'nin yerine Genel Müdür Yardımcısı Ali Can getirildi.
Güreşçi'nin, Cengiz Holding bünyesinde Ankara'da görev yapacağı ifade edildi.