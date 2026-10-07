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Kaynak: Haber Merkezi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın AK Parti’ye transferinin resmileşmesinin ardından Borsa İstanbul’da değer kaybı dikkat çekti.

BORSA BİR ANDA DEĞER KAYBETTİ

Günlük başlangıcında Borsa yüzde 2 üzerinden değer kazanarak 12 bin 516 seviyesinde işlem görmüştü.

Ancak Saat 10.00’da 12 bin 389 puan ile giriş yapan BİST 100 yüzde 2,53’lük bir kayıp yaşayarak 12 bin 58 seviyelerine kadar geriledi.

CEMİL TUGAY DETAYI?

Borsa’nın değer kaybı yaşadığı dakikalarda ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın milletvekilleri buluşmasında partiye katılması olması ise dikkat çekti.