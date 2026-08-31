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Ünlü komedyen Cem Yılmaz, geçirdiği kalp krizi sonrasında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi altına alınmış ve anjiyo operasyonu geçirmişti.

Yılmaz’ın sağlık durumunun iyiye gittiği belirtilirken, Prof. Dr. Kaan Yılancıoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cem Yılmaz’ın fotoğrafındaki kulak memesinde bulunan belirgin çizgiye dikkat çekti.

Yılancıoğlu, söz konusu çizginin tıp literatüründe “Frank işareti” olarak adlandırıldığını belirtti.

“FRANK İŞARETİ” NEDİR?

Kulak memesini çapraz şekilde geçen belirgin oluğa Frank işareti (diagonal earlobe crease) deniliyor.

Prof. Dr. Yılancıoğlu’nun aktardığına göre bu bulgu ilk kez 1970’li yıllarda koroner arter hastalığıyla ilişkilendirildi. Sonraki yıllarda yapılan çeşitli gözlemsel araştırmalarda ise Frank işareti ile ateroskleroz, koroner arter hastalığı ve kardiyovasküler risk arasındaki olası bağlantılar incelendi.

Bazı meta-analizlerde Frank işareti bulunan kişilerde koroner arter hastalığının daha sık görülebildiğine ilişkin sonuçlar yer aldı.

Araştırmacıların üzerinde durduğu olası açıklamalar arasında damar yaşlanması, mikrovasküler değişiklikler ve elastik doku kaybı bulunuyor.

“TEK BAŞINA KALP HASTALIĞI TANISI KOYDURMAZ”

Prof. Dr. Yılancıoğlu, konuya ilişkin en önemli noktanın ise bu çizginin tek başına kalp hastalığı anlamına gelmemesi olduğunu vurguladı.

Frank işaretinin yaşla birlikte daha sık görülebildiği ve sağlıklı kişilerde de bulunabileceği belirtildi.

Dolayısıyla kulak memesindeki bu çizginin bulunması, kişinin kalp hastası olduğu veya kalp krizi geçireceği anlamına gelmiyor.

Ancak sigara kullanımı, hipertansiyon, yüksek LDL kolesterol, diyabet veya ailede kalp-damar hastalığı öyküsü gibi başka risk faktörleri bulunan kişilerde, kardiyovasküler risk değerlendirmesi açısından bir hatırlatıcı olarak değerlendirilebileceği ifade ediliyor.

CEM YILMAZ’IN SAĞLIK DURUMU

Cem Yılmaz’ın geçirdiği kalp krizi sonrasında hastanede tedavi gördüğü ve anjiyo operasyonu geçirdiği belirtilmişti.

Prof. Dr. Yılancıoğlu da paylaşımında Yılmaz’ın kalp krizini atlattığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek geçmiş olsun dileklerini iletti. Uzmanlar ise Frank işaretinin tanı veya tedavi amacıyla tek başına kullanılabilecek bir bulgu olmadığının altını çiziyor.