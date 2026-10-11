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Kaynak: Haber Merkezi

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, saatlere olan tutkusuyla bir kez daha gündeme geldi. İstanbul Saat Festivali'ne katılan Yılmaz, burada kullandığı lüks saatini gösterdi.

İsviçre merkezli Chopard markasına ait saatin kadranının özel Japon uruşi boyama tekniğiyle tasarlandığı belirtildi.

SAATİNİN FİYATI 1,7 MİLYON TL'Yİ AŞIYOR

Cem Yılmaz'ın kullandığı saatin fiyatının 35 bin dolar, yaklaşık 1 milyon 722 bin TL olduğu belirtildi.

Ünlü komedyenin koleksiyonunda Rolex Daytona, Rolex GMT-Master II "SARU", Audemars Piguet, Patek Philippe, Jaeger-LeCoultre Reverso ve Omega Speedmaster gibi markaların saatleri de bulunuyor.

SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ KONUŞTU

Geçtiğimiz günlerde kalp krizi geçiren Cem Yılmaz, sağlık durumuna ilişkin de açıklamada bulundu.

Yılmaz, "Sosyalleşerek daha iyi oluyorum. Zor bir şeydi ama moralliyim. Sağlığıma dikkat etmekte küçük bir uyarı olarak aldım bunu" ifadelerini kullandı.