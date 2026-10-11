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Kaynak: Haber Merkezi

Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, ailesiyle birlikte Bulgaristan'a gitti. Anne ve babasıyla babasının memleketi Belilom (Duranköy) köyünü ziyaret eden Ulusoy, burada akrabaları ve hemşehrileriyle buluştu.

KÖY SAKİNLERİYLE FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Ziyaret sırasında köy sakinleriyle sohbet eden Çağatay Ulusoy, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri de geri çevirmedi.

Ünlü oyuncunun bir dükkanın önünde köy sakinleriyle birlikte verdiği pozlar, ziyaretten öne çıkan kareler arasında yer aldı.

BULGARİSTAN VATANDAŞLIĞI ALMIŞTI

İstanbul'da dünyaya gelen Çağatay Ulusoy'un ailesinin anne tarafından Boşnak, baba tarafından ise Bulgaristan göçmeni olduğu biliniyor.

Ulusoy, geçen yıl Bulgaristan'a giderek çifte vatandaşlık başvurusunda bulunmuştu. Ünlü oyuncunun Bulgaristan vatandaşlığı aldığı, başvuru işlemleri sırasında çekilen bir fotoğrafın ortaya çıkmasının ardından gündeme gelmişti.

Ailesiyle gerçekleştirdiği köy ziyaretiyle yeniden gündeme gelen Ulusoy'un akrabaları ve hemşehrileriyle çektirdiği hatıra fotoğrafları da hayranlarının ilgisini çekti.