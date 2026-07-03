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Yaklaşık 16 yıllık dijital arşivini tek hamlede silen Cem Yılmaz'ın sessizliği, sosyal medya kullanıcıları tarafından farklı şekillerde yorumlandı. En yaygın değerlendirme ise bu adımın, komedyen Deniz Göktaş'ın gözaltına alınmasının ardından gösterilen dolaylı bir dayanışma mesajı olduğu yönünde oldu.

Milyonlarca takipçiye sahip hesabındaki tüm içerikleri kaldıran Yılmaz, konuyla ilgili herhangi bir açıklama paylaşmadı. Buna rağmen birçok kullanıcı, ifade özgürlüğü ve mizah üzerindeki tartışmaların yeniden gündeme geldiği bir dönemde atılan bu adımın sembolik bir protesto niteliği taşıdığını savundu.

DENİZ GÖKTAŞ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Komedyen Deniz Göktaş'ın "Ölü Deniz" adlı stand-up gösterisi yayınlanmasının ardından geniş yankı uyandırdı. Siyasi mizah unsurları içeren gösteriyle ilgili "dini değerleri aşağılama" iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Yurt dışında tatilde bulunduğunu açıklayan Göktaş, Türkiye'ye dönüşünde havaalanında gözaltına alındı.

Öte yandan, Göktaş'ın YouTube kanalında yayımlanan "Ölü Deniz" gösterisi yalnızca dört gün içinde 6 milyon izlenmeye ulaşarak büyük ilgi gördü.