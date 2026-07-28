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Cem Küçük'ün TGRT haber ve Türkiye gazetesi ile yollarının ayrılması gündemdeki yerini koruyor.

Gazeteci Fatih Altaylı, TGRT Haber ile yollarını ayıran Cem Küçük hakkında yaptığı değerlendirmeyle gündem oldu. Uzun yıllar boyunca Cem Küçük'ün adını anmadığını belirten Altaylı, son dönemde yorumlarında değişim gözlemlediğini ifade ederken, ayrılığın nedenine ilişkin dikkat çeken kulis bilgileri paylaştı.

"YILLARCA ADINI AĞZIMA ALMADIM"

Fatih Altaylı, Cem Küçük'ü uzun yıllar boyunca muhatap almadığını belirterek, geçmişte kendisini eleştirdiği isimlerden biri olduğunu söyledi.

Altaylı, son dönemde ise Küçük'ün TGRT Haber ekranındaki yorumlarının daha makul ve akılcı bir çizgiye geldiğini söyleyerek, bu nedenle adını ilk kez olumlu anlamda yazılarında geçirdiğini dile getirdi.

"BUTLAN KARARI SONRASI DOĞRU YORUMLAR YAPTI"

Altaylı, Cem Küçük'ün özellikle butlan kararı sonrasında yaptığı değerlendirmeleri isabetli bulduğunu belirtti.

Küçük'ün son dönemdeki yayınlarında daha farklı bir yaklaşım sergilediğini ifade eden Altaylı, bu değişimin dikkat çekici olduğunu söyledi.

AYRILIK SONRASI DİKKAT ÇEKEN KULİS

TGRT Haber ile Cem Küçük'ün yollarını ayırdığını, iktidara yakın bir isimden gelen mesajla öğrendiğini aktaran Altaylı, daha sonra Küçük'ün yaptığı açıklamaya da değindi.

Cem Küçük'ün ayrılığının butlan kararı veya "Yeni Parti" konusundaki görüşlerinden kaynaklanmadığını söylediğini hatırlatan Altaylı, kendisine ulaşan kulis bilgilerinin de bu yönde olduğunu ifade etti.

"DAHA ESKİYE DAYANAN RAHATSIZLIK"

Fatih Altaylı, edindiği bilgilere göre ayrılığın nedeninin daha eskiye dayanan bazı gelişmeler olduğunu öne sürdü.

Altaylı, özellikle Cem Küçük'ün geçmişte kendisini "devlet ve derin devletin temsilcisi" gibi göstermesinin zaman içinde rahatsızlık oluşturduğu yönünde bilgiler aldığını belirtti.

Bu değerlendirmelerin kendi ulaştığı kulis bilgilerine dayandığını ifade eden Altaylı, konunun önümüzdeki süreçte farklı yansımalarının da görülebileceğini ifade etti.

"YAKINDA BAŞKA YANSIMALARINI DA GÖRÜRÜZ"

Yazısının sonunda dikkat çeken bir ifadeye yer veren Fatih Altaylı, "Öyle ise yakında başka yansımalarını da görürüz." diyerek ayrılığın etkilerinin ilerleyen dönemde daha net ortaya çıkabileceğini ifade etti.

Fatih Altaylı'dan Cem Küçük yorumunun tamamı şöyle:

"Biliyorsunuz, Cem Küçük’ün adını yıllarca ağzıma almadım. Muhatap olabileceğim biri olarak görmüyordum. Yok hükmünde gördüklerimdendi. Aptal ya da cahil olmadığını İlber Ortaylı’dan ötürü bilirdim, bu yüzden de kötülüğü benim için daha kabul edilemez bir durumdu. Son zamanlarda TGRT’deki yayınlarında daha makul, daha akılcı ve belki de bir nebze vicdanlı bir yorumculuğa evrilmişti. Bu yüzden de adını belki de ilk kez birkaç ay ya da hafta önceki bir yazımda andım. Hatırlamıyorum tam olarak. Butlan kararı sonrası da doğru yorumlar yaptığını gördüm. Ve dün TGRT Haber ile ilişiğinin kesildiği duyuruldu.

Hayatım boyunca bir gazetecinin kovulmasını, işinden olmasını istediğimi hatırlamıyorum. Kim olursa olsun bir gazeteci kovulunca da üzülürüm. Küçük’ün kovulduğunu iktidara yakın bir ismin mesajından öğrendim, “Cem Küçük de adaya veda etti” diye. Daha sonra Küçük açıklama yapmış, “Ayrılığımın nedeni butlan kararı ve Yeni Parti konusundaki farklı tavrım değil” diye.

Bana gelen bilgiler de, Küçük’ün ayrılığının Barış Yarkadaş ile farklı düşünüyor olması ve CHP’ye yönelik eleştirileri ya da CHP’yi küçümsemesi olmadığı yönünde. Ayrılığın daha köklü, daha eskiye dayalı bazı konular nedeniyle, özellikle de Küçük’ün bir dönem kendini “devlet ve derin devletin temsilcisi” gibi göstermesinin yarattığı giderek artan rahatsızlık nedeniyle olduğu söyleniyor. Öyle ise yakında başka yansımalarını da görürüz."

Altaylı'nın değerlendirmeleri sosyal medyada da geniş yankı uyandırırken, Cem Küçük'ün TGRT Haber'den ayrılığına ilişkin tartışmalar sürüyor.