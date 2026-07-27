CHP'deki "mutlak butlan" tartışmaları TGRT canlı yayına taşınmış, gazeteciler Cem Küçük ve Fatih Atik arasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi geleceği üzerinden sert bir polemik yaşanmıştı.

Programda taraflar, Kılıçdaroğlu'nun CHP üzerindeki etkisi ve olası yeni parti senaryoları üzerinden sert ifadeler kullanmış, tartışma sırasında zaman zaman sesler yükselirken, karşılıklı eleştiriler dikkat çekmişti.

Fatih Atik'in değerlendirmelerine karşı çıkan Cem Küçük "Bir duruşunuz olsun" sözleriyle tepki göstermiş; Atik ise CHP'deki siyasi tabloya ilişkin analizlerini savunarak Kılıçdaroğlu'nun parti içindeki etkisi üzerine görüşlerini dile getirmişti.

Canlı yayındaki karşılıklı çıkışlar kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, programdaki tartışma siyaset kulislerinde de konuşulan başlıklardan biri haline geldi.

Cem Küçük TGRT Haber ve Türkiye gazetesiyle yolları ayrıldı. Odatv'ye konuşan Küçük, "Yemin ediyorum, mutlak butlan ve Kemal Bey ile ilgisi yok ayrılığın" dedi.

CEM KÜÇÜK'TEN İLK AÇIKLAMA

Cem Küçük TGRT Haber ve Türkiye Gazetesi'nden ayrılığı ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Küçük, Kemal Kılıçdaroğlu ve "mutlak butlan" süreci nedeniyle ayrıldığı iddialarını yalanlayarak, "Yemin ediyorum, Kemal Bey ile ilgisi yok" dedi.

Odatv'ye konuşan Cem Küçük, ayrılık haberini doğrulayarak, "Yemin ediyorum, mutlak butlan ve Kemal Bey ile ilgisi yok ayrılığın" ifadelerini kullandı.

"KARŞILIKLI OTURDUK, KONUŞTUK"

Ayrılık sürecini anlatan Küçük, kararın karşılıklı görüşmeler sonucunda alındığını belirterek, "Genel şeyler... Karşılıklı oturduk, konuştuk. Ben bunu bir-bir buçuk aydır söylüyordum." dedi.

Küçük, 24 Temmuz'da yaptığı ve CHP'den ayrılacak milletvekillerinin Özgür Özel'in kuracağı iddia edilen yeni partiye geçeceğini öne süren paylaşımı nedeniyle kurumla yollarının ayrıldığı yönündeki iddiaların da gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.

CEM KÜÇÜK'TEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Cem Küçük sosyal medya hesabından da açıklama yaptı.

Küçük "10 yıldır görev yaptığım, kamera arkasından sahadaki muhabirine kadar, her biri alanında marka olan ekip arkadaşlarımla birçok ses getiren habere imza attığımız TGRT Haber ve Türkiye Gazetesi’yle yollarımızı ayırdık. 10 yıl az bir süre değil. Bu süre zarfında Türkiye'nin ve dünyanın geleceğini şekillendiren birçok olaya sizlerle birlikte şahitlik ettik. Desteklerinizi asla esirgemediniz. Bu vesileyle başta siz değerli izleyicilerimize, desteğini özellikle en zor günlerde esirgemeyen Sayın Mücahit Ören'e ve Sayın Aslıhan Ören'e Şükran borçluyum. Ayrıca TGRT Haber yayın yönetmeni @ErcanSeki ve Türkiye Gazetesi Yayın Koordinatörü @yucelkoc

a, tüm editör, muhabir, kameraman, yönetmen, reji çalışanı, haber müdürü, temsilci vb yürekten teşekkür ediyorum. Her birinin yeri çok özel ve ayrı.

TGRT Haber ve Türkiye Gazetesi benim evim gibi. Ayrıca ayrılığımla ilgili yazılanların hiçbiri gerçeği yansıtmıyor. Yazılanlara sadece gülüp geçiyorum. 2012'den beri medya dünyasında görmediğim, deneyimlemediğim tecrübe, şahitlik etmediğim önemli olay kalmadı diyebilirim. Bu konuda müsaadenizle alçak gönüllü olamayacağım. İlk köşe yazımı yazdığım günden bu güne hep doğru bildiklerimi söyledim. Bazen zorluk yaşadım, bazen destek gördüm, bazen sessizlikle karşılandım.

Ancak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve onun "Büyük ve Güçlü Türkiye" idealine olan inancım asla eksilmedi. bundan sonra da artarak devam edecek. Çünkü bizler bugün varız yarın yokuz. Geleceğe miras kalacak Büyük Türkiye ideali ise çocuklarımıza, torunlarımıza aktarılarak sürecek. Aslolan milletin selameti, devletin mevcudiyetidir. Hazreti Ömer'in dediği gibi, "Olmuş olana ne çok üzülürüm ne çok sevinirim, çünkü iyinin mi kötünün mü hayırlı olacağını sadece Rabbim bilir.” ifadelerini kullandı.

CEM KÜÇÜK İLE YOLLAR NEDEN AYRILDI?

"DOSTUM ALİHAYDAR FİRAT'A SORDUM"

Cem Küçük, geçtiğimiz günlerde Birgün'ün "Kılıçdaroğlu'nun bugünkü rozet töreni için 950 TL’ye cast ajanslarından çok sayıda figüran tutuldu." haberini paylaşarak "Bu haberi dostum @alihaydarfirat' a sordum. Aynen şunu söyledi ve onun izniyle yayınlıyorum. “Genel Merkezin hiç haberi yok. Organizasyonu Gürsel bey yaptı. Konuştum kesinlikle bizim haberimiz yok dedi. Mahkemeye başvuracağız.” Umarım haber doğru değildir." ifadelerini kullanrak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu savunduğu paylaşımı ile dikkat çekmişti.

“ARTIK BİR AYAKKABI HEDİYE EDERSİN”

CHP içerisindeki tartışmalar ve CHP’li belediyelere yönelik soruşturmalar hakkında yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Tamar Tanrıyar ise geçtiğimiz günlerde gazeteci Cem Küçük ile Turgut Koç arasında geçen bir WhatsApp yazışmasını paylaşmış; yazışmalarda Özgür Özel hakkında yapılan konuşmalar dikkat çekerken, Cem Küçük'ün “Artık bir ayakkabı hediye edersin” mesajı yeni bir rüşvet tartışmasını beraberinde getirmişti.

Cem Küçük yaptığı iddia edilen x paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

''CHP, belediyelere yapılan operasyonlarda yargı baskısı diye yaygara koparıyor. En son Bornova belediye bakanı Ömer Ekşi ifadeye çağrılınca da ''hükümetin işi'' bu dediler.

Oysa Ömer Ekşi'nin konusu tutuklama gerektiren bir iş değildi. Ömer Ekşi kendi partilisinin oyununa gelmişti, yanlışı anlayınca da delikanlı gibi sorumluluğu da kamu zararını da üstlendi.

Bilinçi bir zarar değildi o kıvırmadı erdemli davrandı. Mahkeme de adil davrandı.

Demek ki neymiş suçu olmayan tutuklanmıyormuş.''

ROK İLE 46 MİLYONLUK PARA TRANSFERİ OLAN İŞ İNSANININ ‘CEM KÜÇÜK’ MESAJI

Öte yandan Yasa dışı bahisten tutuklanan Rasim Ozan Kütahyalı ile Cem Küçük yakınlığı da dikkat çekmişti. Kütahyalı'ya 46 milyonluk işlem hacmi olduğu tespit edilen Batuhan Özyetgin’le ilişkisi sorulmuş, Kütahyalı, “Dostum Aydın Özyetkin’in oğlu, hesapları bloke olduğu için oğlunun hesabını kullanıyordu” iddiasını dile getirmişti.

Cem Küçük mayıs ayında (2026) TGRT Haber’deki programında Rasim Ozan Kütahyalı ile ilgili “ROK'un Ali Mahir Başarır'la yediği içtiği ayrı gitmezdi. ROK ve Hazım Giray beraber gezerlerdi” ifadelerini kullanmıştı.

YENİÇAĞ, Yasa dışı bahisten tutuklanan Rasim Ozan Kütahyalı’nın dostu Aydın Özyetkin’in Cem Küçük mesajına ulaşmış; Rasim Ozan Kütahyalı’nın “dostum” dediği Aydın Özyetgin aydınlatma işi yapan bir iş insanı olduğunu ortaya çıkarmıştı.

Aydın Özyetgin’in Cem Küçük mesajı şöyleydi

“Kıymetli Cem Küçük kardeşimin kıymetli babası Erdal Küçük vefat etmiştir. Erdal amcamıza Cenab-ı Allah’tan rahmet; başta Cem kardeşim olmak üzere tüm ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Allah rahmetiyle muamele eylesin.”

SON DÖNEMDEKİ ÇIKIŞLARI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Cem Küçük, son dönemde CHP'deki mutlak butlan sürecine ilişkin yaptığı yorumlarla sık sık gündeme gelmişti. Özgür Özel'in toplumda daha fazla karşılık bulduğunu savunan Küçük, Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP seçmeni nezdindeki desteğini kaybettiğini öne sürmüştü.

Bu açıklamalarının ardından "dümen kırdı" eleştirileriyle karşı karşıya kalan Küçük ise, yaptığı değerlendirmelerin siyasi analiz olduğunu söyleyerek eleştirilere tepki göstermişti.

Yaklaşık bir ay önce TGRT Haber'deki sabah programı ve Türkiye Gazetesi'ndeki köşe yazıları sona eren Cem Küçük'ün ayrılığı, medya ve siyaset kulislerinde tartışılmaya devam ediyor.