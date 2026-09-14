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Kaynak: Haber Merkezi

“My Heart Will Go On”, “All By Myself” ve “The Power of Love” gibi şarkılarla dünya çapında tanınan Celine Dion, yaklaşık 6 yıl sonra yeniden konser verdi.

Beş Grammy ödülünün sahibi olan Dion, Paris'teki Plenitude Arena'da düzenlenecek 16 gecelik konser serisinin ilkinde hayranlarının karşısına çıktı.

“GERİ DÖNECEĞİME SÖZ VERDİM”

Sahnelere dönüşü sırasında duygusal bir konuşma yapan Dion, gözyaşlarına hakim olmakta zorlandı.

Sanatçı, yeniden sahnede olacağına dair hayranlarına söz verdiğini belirterek geri dönmenin kendisi için büyük anlam taşıdığını söyledi. Dion, kendisine gösterilen destek ve sabır için de hayranlarına teşekkür etti.

HASTALIĞI HAKKINDA KONUŞTU

2022 yılında stiff-person sendromu (SPS) teşhisi alan Dion, yaşadığı sağlık sorununa ilişkin de açıklamalarda bulundu. Hastalığını artık kabullendiğini anlatan ünlü sanatçı, süreci günbegün yaşamayı öğrendiğini ifade etti.

Dion, insanların çevrelerindeki kişilerin hangi zorluklarla mücadele ettiğini her zaman bilemeyeceğine dikkat çekerek müziğin insanları bir araya getiren gücüne vurgu yaptı.

HİT ŞARKILARINI SESLENDİRDİ

Celine Dion, uzun bir aranın ardından verdiği konserde “My Heart Will Go On”, “I'm Alive” ve “It's All Coming Back to Me Now” gibi hafızalara kazınan şarkılarını seslendirdi.

Dion son konserini Courage Dünya Turnesi kapsamında Mart 2020'de vermişti. Turnenin kalan konserleri önce COVID-19 salgını nedeniyle ertelenmiş, daha sonra sanatçıya SPS teşhisi konulmasının ardından sahne hayatına ara verilmişti.

SPS, ağrılı kas spazmları ve kaslarda sertlikle kendisini gösteren kronik bir sağlık sorunu olarak biliniyor.