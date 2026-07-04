İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında denetim gerçekleştirdi.

Çekici oyunu tutmadı: Tankın içinde çıkanlar polisi şoke etti - Resim : 1

Otoyol üzerindeki denetimlerde şüphe üzerine durdurulan bir çekici üzerinde taşınan otomobilde hassas burunlu narkotik köpekle yapılan aramada, aracın LPG yakıt tankına özel düzenekle gizlenmiş 8 kilo 800 gram esrar bulundu.

Çekici oyunu tutmadı: Tankın içinde çıkanlar polisi şoke etti - Resim : 2

Operasyonda gözaltına alınan O.B. ve R.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi mahkemede tutuklandı.

Çekici oyunu tutmadı: Tankın içinde çıkanlar polisi şoke etti - Resim : 3

Çekici oyunu tutmadı: Tankın içinde çıkanlar polisi şoke etti - Resim : 4