İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında denetim gerçekleştirdi.
Otoyol üzerindeki denetimlerde şüphe üzerine durdurulan bir çekici üzerinde taşınan otomobilde hassas burunlu narkotik köpekle yapılan aramada, aracın LPG yakıt tankına özel düzenekle gizlenmiş 8 kilo 800 gram esrar bulundu.
Operasyonda gözaltına alınan O.B. ve R.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi mahkemede tutuklandı.