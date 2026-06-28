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Kaynak: DHA

9. Uluslararası Nilüfer Caz Festivali’nde Türk Halk Müziğinin usta sanatçısı Musa Eroğlu, Yediveren Orkestrası ile birlikte Balat Atatürk Ormanı’nda sahne aldı. Geleneksel ezgilerle modern tınıların harmanlandığı konser sonunda usta sanatçıyı Nilüferliler ayakta alkışladı.



Nilüfer Belediyesi tarafından bu yıl 9’uncusu düzenlenen Uluslararası Nilüfer Caz Festivali, dördüncü gününde özel bir konsere ev sahipliği yaptı. Balat Atatürk Ormanı’ndaki konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Yediveren Orkestrası’nın caz tınılarıyla zenginleştirdiği gecede usta sanatçı Musa Eroğlu ‘Telli Turnam’, ‘Halil İbrahim’, ‘Mihriban’, ‘Yolun Sonu Görünüyor’ gibi unutulmaz eserlerinin yanı sıra sevilen türküleri seslendirdi. Nilüferliler de hep bir ağızdan türkülere eşlik etti.

Konseri izleyenler arasında yer alan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, sahneye çıkarak, Musa Eroğlu’na çiçek takdim etti. Usta sanatçıya ve orkestraya teşekkür eden Başkan Şadi Özdemir, "Muhteşem bir gece yaşadık. Sizinle birlikte olmak çok kıymetli" dedi.