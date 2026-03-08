Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Çaykur Rizespor, iki maçlık galibiyet serisinin ardından sahasında Antalyaspor’u ağırladı. Son iki maçından yalnızca 1 puan çıkarabilen Antalyaspor karşısında ev sahibi ekip mücadeleyi 1-0 kazandı.

Çaykur Didi Stadı’ndaki maça hızlı başlayan Rizespor, 10. dakikada Qazim Laçi’nin penaltıdan attığı golle öne geçti.

İlk yarı tek golle tamamlanırken, ikinci 45 dakikada her iki takım da gol bulamayınca mücadele 1-0 ev sahibi üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonuçla Çaykur Rizespor puanını 30’a yükseltirken, Antalyaspor 24 puanda kaldı. Rizespor ligde gelecek hafta Trabzonspor deplasmanına çıkacak, Antalyaspor ise Gaziantep FK’yi konuk edecek.