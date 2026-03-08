Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Çaykur Rizespor, iki maçlık galibiyet serisinin ardından sahasında Antalyaspor’u ağırladı. Son iki maçından yalnızca 1 puan çıkarabilen Antalyaspor karşısında ev sahibi ekip mücadeleyi 1-0 kazandı.

Çaykur Didi Stadı’ndaki maça hızlı başlayan Rizespor, 10. dakikada Qazim Laçi’nin penaltıdan attığı golle öne geçti.

Çaykur Rizespor, Antalyaspor’u 1-0 mağlup etti - Resim : 1

İlk yarı tek golle tamamlanırken, ikinci 45 dakikada her iki takım da gol bulamayınca mücadele 1-0 ev sahibi üstünlüğüyle sona erdi.

Samet Akaydın'dan Barış Alper itirafı: 'Hocayla beraber hayran hayran izledik'Samet Akaydın'dan Barış Alper itirafı: 'Hocayla beraber hayran hayran izledik'Spor

Bu sonuçla Çaykur Rizespor puanını 30’a yükseltirken, Antalyaspor 24 puanda kaldı. Rizespor ligde gelecek hafta Trabzonspor deplasmanına çıkacak, Antalyaspor ise Gaziantep FK’yi konuk edecek.