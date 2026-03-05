Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'un milli oyuncusu Samet Akaydın, kariyerine dair Anadolu Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

SAMET AKAYDIN: 'BARIŞ ALPER'İN DENEME ANTRENMANINI HAYRANLIKLA İZLEMİŞTİK'

Samet Akaydın'ın milli takımdan arkadaşı Galatasaray forması giyen Barış Alper Yılmaz ile ilk kez Keçiörengücü'nde oynadığı dönemde tanıştığına dair anlattığı anısı dikkat çekti.

Barış Alper'in Keçiörengücü'ndeki deneme antrenmanını izlediğini aktaran Akaydın, "Barış Alper'in o zaman Rizeli olduğunu da bilmiyordum. Keçiören'de oynadığım zamanlar o bana göre çok küçüktü, bize denemeye gelmişti. Bolu kampında denemeye gelen oyuncular hazırlık maçı yapıyordu, ben de İlker Püren hoca ile maçı izliyordum. Barış Alper topu atıp atıp gidiyordu. Kalitesini belli ediyordu, kuvvetliydi. Biz de hayranlıkla izliyorduk, ‘Yeni geldi bu kimdir, ne kadar iyi oyuncuymuş, kaldı herhalde değil mi?’ dedim, İlker hoca da ‘Yok yok, tutacağım, ben de çok beğeniyorum’ dedi. Kaldı bizde." dedi.

'FORMAYI TIRNAKLARIYLA KAZIYARAK ALDI'

Tecrübeli stoper sonrasında Ankara temsilcisinde birlikte oynadığı Barış Alper Yılmaz ile ilgili düşüncelerini şu sözlerle ifade etti:

"Barış, Keçiören’de belki bir tek benimle konuşuyordu. İçine kapanık bir çocuktur aslında, herkesle samimi olamıyor, samimi olduğu zaman da çok güler yüzlü, iyi insandır. Tanımak gerek. Dışarıdan gören insanlar farklı konuşabilir ama Barış çok temiz kalpli, iyi niyetli bir çocuktur. Ben de çok severim, çok saygılıdır. Hep beraberdik, hep benim yanımdaydı. Sonra Barış oynamaya başladı, sonradan giriyordu ama her oyuna girdiğinde ya asist, ya gol üretiyordu. Formayı tırnaklarıyla kazıyarak aldı. Hakkını verdi, Rabbim önünü açık etsin her zaman. Böyle futbolcuları severim, alt ligden gelip de kendi başına başarması kolay değil. Barış da bunlardan bir tanesi. İnşallah da hep başarılı olur. Çok güzel bir sezon geçirdi, ben Adana Demirspor'a transfer oldum, o da Galatasaray'a gitti."