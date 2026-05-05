Nisan ayında açıklanan yüzde 4,18'lik enflasyon rakamı ile birlikte ilk 4 aylık enflasyon farkı kesinleşti. Konuyla ilgili Tvnet'de canlı yayında değerlendirmelerde bulunan Muhammed Bayram, mevcut zam oranlarının yaşanan hayat pahalılığı karşısında yetersiz kaldığına dikkat çekerek, önümüzdeki döneme dair önemli ipuçları verdi.
Temmuz emekli maaşı için net rakam verdi: Uzman isimden zam senaryosu
Nisan ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte emeklilerin gözü Temmuz zammına çevrildi. Ekonomist ve Yeminli Mali Müşavir Muhammed Bayram, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin merakla beklediği süreci değerlendirdi:"4 aylık enflasyon farkı cepte, ancak gerçek tablo Temmuz'da netleşecek".Hava Demir
"4 Aylık Zam Oranı Eridi, Gözler Mayıs ve Haziran'da"
Muhammed Bayram, emekli maaşlarına yansıyan enflasyon farkını şu sözlerle özetledi:
"SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin 4 aylık zam oranı yüzde 14,64. Ocak başında bu maaş zammını aldılar ama 4 ayın sonunda bu para enflasyon karşısında eridi."
Memur ve memur emeklileri için ise 4 aylık enflasyon farkının yüzde 10,51 seviyesinde gerçekleştiğini belirten Bayram, nihai tablonun Haziran ayı verileriyle birlikte Temmuz başında netleşeceğini ifade etti.
"Temmuz'da Yüzde 19'a Yakın Bir Fark Bekliyorum"
Bayram, Mayıs ve Haziran aylarında oluşacak enflasyonist baskılarla birlikte toplam 6 aylık enflasyon farkı için tahminlerini paylaştı:
"Mayıs ve Haziran'da aylık bazda yüzde 2'şer enflasyon gelirse, bu durum 6 aylık enflasyon farkını yüzde 17 ila yüzde 19 bandına taşıyacaktır."
Bayram'ın projeksiyonlarına göre, mevcut 20.000 TL ve üzeri maaş alan emeklilerin Temmuz ayında karşılaşabileceği olası senaryolar ise şöyle:
Mevcut 20.000 TL: Zamlı maaşın 22.928 TL civarında olması bekleniyor.
Mevcut 25.000 TL: Zamlı maaşın 28.660 TL seviyesine ulaşması öngörülüyor.
Mevcut 30.000 TL: Zamlı maaşın 34.392 TL seviyesine çıkabileceği tahmin ediliyor.
"Sadece Faiz Artışıyla Enflasyon Düşmez"
Enflasyonun sadece küresel krizlerden (Hürmüz Boğazı ve petrol fiyatları) kaynaklanmadığını vurgulayan Muhammed Bayram, içerideki denetim sorununa şu sözlerle dikkat çekti:
"Bizim enflasyonla mücadelemiz sadece para politikasıyla olamaz. Bu işin sosyolojik, toplumsal ve ahlaki bir tarafı da var. Eğer tarladan çıkan ürünle market rafındaki ürün arasında bir uçurum varsa, burada birileri ahlaksızlık yapıyor demektir."
Bayram, gıda fiyatlarındaki fahiş artışların engellenmesi için Ticaret Bakanlığı ve yerel yönetimlerin (hal denetimleri konusunda) çok daha aktif bir rol üstlenmesi gerektiğini savundu.
Kira Artışında "Bereket" Çağrısı
Kira artış oranlarına ilişkin yüzde 32 seviyesindeki veriyi de değerlendiren Ekonomist Muhammed Bayram, ev sahiplerine de seslenmeyi ihmal etmedi:
"Kira değerleme oranı yüzde 32 bandında kaldı. Ev sahipleri lütfen bunun altında, imkanları dahilinde yüzde 25, yüzde 20 gibi oranlarda zam yapsınlar. Az da bereket vardır."