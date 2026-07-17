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Kaynak: İHA

Adana'da kimliğini gizlemek amacıyla çarşaf giyerek kadın kılığına bürünen bir şüpheli, iş yerine silahlı saldırı düzenledi. Güvenlik kameralarına yansıyan olayın ardından polis ekipleri saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi Süleyman Vahit Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çarşaf giyerek kimliğini gizleyen şüpheli, hedef aldığı iş yerinin önüne gelerek tabancayla peş peşe ateş açtı.

Saldırının ardından hızla olay yerinden uzaklaşan şüpheli izini kaybettirdi. Silahlı saldırı anı çevredeki güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, güvenlik kamerası görüntülerini de incelemeye aldı. Şüphelinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.