EYT'liler için emeklilik hesaplama tablosu: SSK ve Bağ-Kur detayları belli oldu

Ekim 2008 öncesinde sigorta girişi yapılmış olan ve SSK, Bağ-Kur ile Emekli Sandığı gibi birden fazla kurumda hizmeti bulunan çalışanların emeklilik statüleri, mülga 2829 sayılı Kanun'un 8. maddesine göre belirleniyor. Bu kural uyarınca, sigortalıların son yedi yıllık fiili hizmet süresi (2520 gün) içinde en çok hangi statüde prim ödediğine bakılıyor ve emeklilik aylığı o statü üzerinden bağlanıyor.