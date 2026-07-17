Cumhuriyet Gazetesi köşe yazarı Nergis Şimşek, sigortalıların emeklilik süreçlerine dair merak ettiği kritik soruları köşesinde yanıtladı. Birden fazla statüde hizmeti bulunan sigortalıların hangi şartlarda emekli olabileceğine ve doğum borçlanması detaylarına ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Şimşek, izlenmesi gereken yolları aktardı.
EYT'liler için emeklilik hesaplama tablosu: SSK ve Bağ-Kur detayları belli oldu
Cumhuriyet Gazetesi yazarı Nergis Şimşek, birden fazla statüde primi bulunan EYT'lilerin nasıl emekli olacağını açıkladı. İşte SSK ve Bağ-Kur geçiş şartları ile doğum borçlanması hesaplama detayları.Kaynak: Haber Merkezi
Ekim 2008 öncesinde sigorta girişi yapılmış olan ve SSK, Bağ-Kur ile Emekli Sandığı gibi birden fazla kurumda hizmeti bulunan çalışanların emeklilik statüleri, mülga 2829 sayılı Kanun'un 8. maddesine göre belirleniyor. Bu kural uyarınca, sigortalıların son yedi yıllık fiili hizmet süresi (2520 gün) içinde en çok hangi statüde prim ödediğine bakılıyor ve emeklilik aylığı o statü üzerinden bağlanıyor.
1 Nisan 1993 sigorta başlangıcıyla EYT kapsamında yer alan, SSK’da 4194 gün ve Bağ-Kur’da 3269 gün olmak üzere toplam 7463 prim günü bulunan bir sigortalının durumu analiz eden Şimşek şu sonuçlara vardı:
Mevcut Bağ-Kur Şartları: Son yedi yıllık fiili hizmet süresinde en fazla Bağ-Kur kapsamında prim ödenmesi nedeniyle mevcut durumda emeklilik için; yaş şartı aranmaksızın 9000 prim gününün tamamlanması veya 58 yaşın doldurulmasıyla birlikte en az 5400 prim gününün bulunması gerekiyor. Prim ödenmeye devam edilmemesi halinde en erken emeklilik, 2030 yılında 58 yaşın dolmasıyla mümkün olacak.
SSK’ya Geçiş Alternatifi: Bu sigortalının bugünden itibaren en az 1260 gün (3,5 yıl) boyunca SSK'lı olarak prim ödemesi halinde emeklilik hakları SSK şartlarına kayıyor. Bu durumda emeklilik için; yaş şartı aranmaksızın en az 25 yıllık sigortalılık süresi ve 5675 prim günü ya da 60 yaş sınırıyla birlikte en az 15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 prim gününün tamamlanması yeterli sayılıyor.
Şimşek, başka bir soruda 1996 yılında sigorta başlangıcı olan ve toplamda 3122 prim günü bulunan EYT kapsamındaki kadın sigortalıların eksik prim günlerini tamamlama yöntemleri de netlik kazandı. Bu durumdaki sigortalıların önünde iki temel seçenek bulunuyor:
1. Doğum Borçlanması ile 3600 Günü Tamamlayarak Emeklilik
SSK kapsamında 15 yıllık sigortalılık süresi ve 58 yaş şartıyla 3600 prim gününü tamamlayarak emekli olmak isteyenler, doğum sonrasındaki 2 yıllık süreçte çalışmadıkları süreleri borçlanabiliyor.
Eksik Gün Sayısı: 478 gün (3600 - 3122)
Ödenecek Tutar: Borçlanmanın 31 Aralık 2026 tarihine kadar asgari günlük kazanç tutarı üzerinden gerçekleştirilmesi halinde, günlük 352,32 TL’den toplamda 168.409 TL (478 x 352,32 TL) ödeme yapılması gerekiyor.
2. Yaş Şartı Olmadan Emeklilik Alternatifi
Yaş sınırını beklemek istemeyen sigortalıların, başlangıç tarihlerine göre (23 Mayıs 1996 öncesi için en az 5825 gün, bu tarihten sonrası için en az 5900 gün) eksik primlerini doğum borçlanması ve isteğe bağlı sigorta yoluyla kapatması mümkün. Bu yöntemde dikkat edilmesi gereken hususlar şunlar:
SSK Statüsünün Korunması: Doğum borçlanmasının SSK kapsamında çalışırken veya son SSK'lı çalışmanın ardından boşta olunan dönemde yapılması durumunda borçlanılan süreler SSK hizmeti sayılıyor.
İsteğe Bağlı Sigorta Riski: Eksik günlerin isteğe bağlı sigorta ödenerek kapatılması durumunda bu süreler Bağ-Kur kapsamında değerlendiriliyor. SSK üzerinden emekli olabilmek için son 3,5 yılda (1260 gün) mutlaka SSK (4/a) kapsamında prim ödenmiş olmasına dikkat edilmesi önem taşıyor.