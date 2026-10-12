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Ali Haydar Fırat, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu arasında yaşanan anlaşmazlığın, İstanbul’da Büyükşehir Belediyesine ait bir arazi üzerinden çıkan tartışmadan kaynaklandığını öne sürdü.

Ali Haydar Fırat’ın aktardığına göre Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e, partinin iktidarını ve yönetimini Ekrem İmamoğlu’na bırakmaması gerektiğini söyledi.

Fırat, Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasındaki sorunun ise İstanbul’da bir otelin yakınında bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait arazinin satışıyla ilgili tartışmaya dayandığını belirtti.

İddiaya göre Kılıçdaroğlu, söz konusu arazinin belirlenen bedelle satılmasına karşı çıkarak İmamoğlu’na, “Bu araziyi bu bedelle satamazsın, burada çok ciddi bir kamu zararı ortaya çıkar” dedi.

Fırat’ın aktardığına göre arazi satışı konusundaki bu görüş ayrılığı, Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasındaki ilişkilerin açılmasına neden oldu.