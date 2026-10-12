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Kaynak: İHA

Yalova’nın Süleyman Bey Mahallesi Cengiz Koçal Caddesi üzerindeki parkta bulunan Japon Barış Çanı, 14 Eylül 2026 gecesi çalındı. Yalova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünün şikâyeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

3 ŞÜPHELİ KAMERAYA TAKILDI

Polisin yaptığı kamera incelemelerinde 3 şüphelinin plakasız, gri renkli üç tekerlekli elektrikli motosikletle olay yerine geldiği belirlendi.

KULP KISMINI KESİP ÇALDILAR

İddiaya göre şüpheliler, çanın bulunduğu alana gelerek demir doğrama makasıyla çanın kulp kısmını kesti sonra da 87 kilogram ağırlığındaki çanı elektrikli motosikletin kasasına yükledi.

MOTOSİKLETİN ŞARJI BİTTİ, KENDİLERİ TAŞIDI

Soruşturma kapsamında incelenen kamera görüntülerinde, şüphelilerin olay öncesindeki ve sonrasındaki hareketlerinin takip edildiği öğrenildi. Şüphelilerin kullandığı elektrikli motosikletin şarjının bitmesi üzerine çanı taşıyarak yollarına devam ettikleri de iddialar arasında yer aldı.

HURDACIYA SATILDI İDDİASI

Soruşturma kapsamında yakalanan şüphelilerden biri, çanın olaydan yaklaşık bir hafta sonra Bağlarbaşı Mahallesi’ndeki bir hurdacıya 26 bin TL karşılığında satıldığını iddia etti. Şüpheli, satıştan kendisine 4 bin 500 TL pay verileceğinin söyledi.

Çanın manevi değerini bilmediğini iddia eden şüpheli kendisinin “Ekmek paramızı çıkaracağız" denilerek olaya dahil edildiğini öne sürdü. Soruşturma kapsamında 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.