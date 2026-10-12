İkinci el araç piyasasında büyük kayıp: Galericiler indirim yapıyor, alıcı yok

Piyasadaki son durumu değerlendiren Sektör Temsilcisi Ersin Kavaklıoğlu, satışların ciddi ölçüde azaldığını belirtti: "Son iki yıla kıyasla araç fiyatlarında ortalama %35 oranında bir gerileme var. Enflasyon devam etmesine rağmen araçlar son iki yıldır değer kazanmıyor. Örneğin 2 milyon liralık bir araç fiyatı artmadığı gibi 1 milyon 700 bin liraya kadar düştü. Fiyatlardaki gerileme son 4-5 aydır aralıksız sürüyor. Bunun en büyük sebebi yüksek faizler ve krediye erişimdeki kısıtlamalardır."