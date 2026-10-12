Uzun süre yatırım aracı olarak görülen ikinci el araçlar, son 19 ayda yüzde 36'ya varan reel değer kaybı yaşadı. Galericiler, yaptıkları indirimlere rağmen satışların durma noktasına geldiğini belirtiyor.
İkinci el araç piyasasında büyük kayıp: Galericiler indirim yapıyor, alıcı yok
İkinci el otomobil piyasasında son 19 ayda yüzde 36'ya varan reel değer kaybı yaşandı. Yüksek faizler, kredi kısıtlamaları ve azalan talep nedeniyle galericiler indirimlere rağmen satış yapmakta zorlanıyor. Sektör temsilci piyasadaki son durumu açıkladı.Kaynak: Diğer
İkinci el araç piyasasında son 19 ayda yaşanan yüzde 36'ya varan reel değer kaybı, sektör temsilcilerini endişelendiriyor. Enflasyon artışına rağmen araç fiyatlarının sabit kalması, hatta gerilemesi, piyasadaki durgunluğu derinleştiriyor.
Sektör temsilcileri, fiyatlardaki düşüşü yüksek faiz oranlarına ve kredi kısıtlamalarına bağlarken galericiler, indirimlere rağmen satışların durma noktasına geldiğini ifade ediyor.
SON 2 YILDIR ARAÇ KAZANDIRMIYOR
Son yıllarda enflasyon kaynaklı fiyat artışlarının aksine, ikinci el otomobil piyasasında farklı bir tablo yaşanıyor. Sektör verilerine göre ikinci el araçlar, son 19 ayda yüzde 36'ya varan reel değer kaybına uğradı. Yüksek faiz oranları ve kredi olanaklarının kısıtlanması, alıcıların piyasadan uzaklaşmasına yol açtı.
Piyasadaki son durumu değerlendiren Sektör Temsilcisi Ersin Kavaklıoğlu, satışların ciddi ölçüde azaldığını belirtti: "Son iki yıla kıyasla araç fiyatlarında ortalama %35 oranında bir gerileme var. Enflasyon devam etmesine rağmen araçlar son iki yıldır değer kazanmıyor. Örneğin 2 milyon liralık bir araç fiyatı artmadığı gibi 1 milyon 700 bin liraya kadar düştü. Fiyatlardaki gerileme son 4-5 aydır aralıksız sürüyor. Bunun en büyük sebebi yüksek faizler ve krediye erişimdeki kısıtlamalardır."
"1,9 MİLYON LİRA OLMASI GEREKEN ARAÇ GEÇEN YILKİ FİYATINDA"
Enflasyon karşısında araçların değerini koruyamadığına dikkat çeken Oto Galerici Ömer Yurtaşer, fiyatların geçen yılki seviyelerde kaldığını belirterek şunları söyledi:
"Geçen yıl 1,5 milyon lira civarında olan bir aracın, %30'luk enflasyon artışıyla bugün 1 milyon 950 bin lira seviyelerine çıkması gerekiyordu. Ancak piyasadaki durgunluk nedeniyle araç hâlâ geçen seneki fiyatını koruyor, hatta alt bandında satılıyor."
"YÜZDE 15 İNDİRİM YAPTIK AMA TELEFONLAR ÇALMIYOR"
Satışları artırmak amacıyla etiket fiyatlarını düşürdüklerini belirten Oto Galerici Mehmet Çakmaklı, otomotiv piyasasının yatırım araçlarındaki dalgalanmalardan doğrudan etkilendiğini ifade ederek şu sözleri kullandı:
"Fiyatları %10 ila %15 oranında aşağı çektik ama buna rağmen telefonlarımız çalmıyor. Otomotiv piyasası altındaki hareketliliğin altında ezildi. Geçen haftalarda altın yükseldiğinde hemen 2-3 araç satabildik. Ancak altın 2-3 gün düşüşe geçince otomotiv piyasası da anında tepki verip geriye çekildi."