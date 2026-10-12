Kaynak: ANKA

Papa 14. Leo, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.

Doktorların akciğerindeki nodülün alınması için müdahale önerdiğini belirten Papa, şu ifadeleri kullandı:

“Sevgili arkadaşlarım, son zamanlarda yaptığım bazı tıbbi muayeneler sırasında doktorlar akciğerimde küçük, lokalize bir nodül tespit ettiler. Bu nodül çok erken bir aşamada fark edildi ve iyi bir şekilde lokalize olmuş durumda. Doktorlar müdahale etmenin en iyisi olduğuna inanıyorlar, bu nedenle tavsiyelerine uyarak onu çıkarmak için ameliyat olmaya karar verdim. Operasyon önümüzdeki günlerde gerçekleşmek üzere zaten planlandı. Manevi yakınlığınız için size teşekkür ederim ve kendimi dualarınıza emanet ediyorum.”