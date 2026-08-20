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İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz, sağ bileğindeki sakatlığını atlatarak dört aylık aranın ardından kortlara dönmeye hazırlanıyor.

ALCARAZ ABD AÇIK'TA GERİ DÖNÜYOR

Kariyerinde iki kez ABD Açık şampiyonluğu yaşayan 23 yaşındaki raket sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla sakatlık sürecinin ardından yeniden kortlara çıkacağını açıkladı. İspanyol tenisçi, ABD Açık'ta şampiyonluk için raket sallayacak.

FRANSA AÇIK VE WIMBLEDON'I KAÇIRDI

Alcaraz'ın yaşadığı sakatlık, 2026 sezonunun iki önemli grand slam turnuvasında mücadele etmesine engel oldu.

23 yaşındaki tenisçi, sakatlığı nedeniyle Fransa Açık ve Wimbledon'da korta çıkamadı.