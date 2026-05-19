Carlos Alcaraz, sakatlığı nedeniyle 29 Haziran’da başlayacak Wimbledon turnuvası ve Queen’s turnuvasından çekildiğini açıkladı. İspanyol tenisçi, “Henüz rekabet etmeye hazır değilim” ifadelerini kullandı.

İspanyol yıldızın açıklaması şu şekilde:

"İyileşme sürecim iyi gidiyor ve kendimi çok daha iyi hissediyorum ancak maalesef henüz rekabet etmeye hazır değilim; bu yüzden Queen’s ve Wimbledon'daki çim kort sezonundan çekilmek zorundayım. İkisi de benim için gerçekten çok özel turnuvalar ve onları çok özleyeceğim. En kısa sürede geri dönmek için çalışmaya devam edeceğiz.",

Carlos Alcaraz geçtiğimiz ay bilek sakatlığı nedeniyle Roland Garros'ta da mücadele edemeyeceğini açıklamıştı.