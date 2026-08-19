Kaynak: AA / İHA

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan zehir tacirleri tarafından kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği istihbaratı üzerine polis ekipleri harekete geçti. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak yürüttüğü çalışmalar kapsamında Bornova ilçesinde bir operasyon düzenlendi. Tespit edilen şüphelinin çantasında yapılan aramalarda tam 31 bin 320 adet ekstazi hap ele geçirildi.Operasyon kapsamında suçüstü yakalanarak gözaltına alınan Ö.U. isimli şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Ö.U., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.