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Kaynak: İHA

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu satıcılarına yönelik kapsamlı bir çalışma başlatıldı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Toroslar, Mezitli ve Yenişehir bölgelerinde gerçekleştirdiği eş zamanlı baskınlarda 2 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.

Güvenlik güçlerinin zanlılar üzerinde yaptığı aramalarda çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu maddeler ile ölçüm araçları ele geçirildi. İ.Y. isimli şahsın üst aramasında 23,75 gram metamfetamin, 6 adet sentetik ecza ve uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı belirlenen 500/0,01 gram hassasiyete sahip bir adet hassas terazi bulundu. İ.T. isimli şahsın üst aramasında 4 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.Y. ve İ.T., "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlamasıyla çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.