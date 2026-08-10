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Kaynak: AA

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulamada, piyasa değeriyle dikkat çeken kaçak saatler ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarp Sınır Kapısı mevkisinde durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.

Ekiplerin yaptığı kontrolde, Gürcistan uyruklu kişinin taşıdığı çantada ünlü markalara ait çok sayıda kol saati bulundu.

ÇANTADAN 25 ADET KAÇAK SAAT ÇIKTI

Yapılan aramada, gümrük kaçağı olduğu belirlenen 25 adet kol saati ele geçirildi.

Saatlerin farklı ünlü markalara ait olduğu belirtildi.

Ele geçirilen saatlerin toplam gümrüklenmiş değeri ise dikkat çekti.

DEĞERİ 56,5 MİLYON LİRAYI AŞIYOR

Valilik tarafından yapılan açıklamada, ele geçirilen 25 saatin gümrüklenmiş değerinin 56 milyon 559 bin 336 lira olduğu bildirildi.

Sarp Sınır Kapısı mevkisindeki uygulamada ortaya çıkarılan kaçak saatlerle ilgili işlemlerin sürdüğü belirtildi.