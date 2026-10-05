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Kaynak: Haber Merkezi



Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



Cumhuriyet Halk Partisi Aksaray İl Başkanı Cansu Bülbül ve Merkez İlçe Başkanı Gökhan Karacaer, Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanlığı seçimlerine katılarak seçim sürecine destek verdi. Kent ekonomisinin önemli aktörlerinden olan ATSO’daki seçimlerin, Aksaray iş dünyası açısından taşıdığı öneme dikkat çekildi.

AKSARAY İŞ DÜNYASININ SEÇİM HEYECANI

Aksaray’da iş dünyasının yakından takip ettiği Ticaret ve Sanayi Odası seçimleri kapsamında hareketlilik devam ediyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aksaray İl Başkanı Cansu Bülbül ile CHP Aksaray Merkez İlçe Başkanı Gökhan Karacaer, Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı seçimlerine katılarak sürece ilişkin desteklerini ortaya koydu.

Gerçekleştirilen ziyarette, ATSO seçimlerinin Aksaray ekonomisi ve kentte faaliyet gösteren işletmeler açısından taşıdığı önem gündeme geldi.

Ticaret ve sanayi odaları; kentlerde faaliyet gösteren işletmelerin, sanayicilerin, ticaret erbabının ve girişimcilerin ortak temsil alanlarından biri olarak öne çıkarken, oda yönetimlerinin önümüzdeki döneme ilişkin çalışmaları da iş dünyası tarafından yakından takip ediliyor.

BÜLBÜL VE KARACAER’DEN SEÇİM SÜRECİNE DESTEK

CHP Aksaray İl Başkanı Cansu Bülbül ve Merkez İlçe Başkanı Gökhan Karacaer’in ATSO seçimlerine katılımı, siyasi parti temsilcilerinin kent ekonomisi ve iş dünyasının gündemine yönelik temasları kapsamında değerlendirildi.

Bülbül ve Karacaer, seçim sürecinde adaylara ve oda üyelerine başarı dileklerini iletirken, seçimlerin Aksaray açısından olumlu sonuçlar doğurması temennisinde bulundu.

CHP Aksaray teşkilatı tarafından yapılan değerlendirmede, ATSO seçimlerinin kentteki ticari ve ekonomik faaliyetlerin geleceği açısından önemli olduğu belirtilerek, seçim sürecinin tüm adaylar ve üyeler açısından hayırlı olması temenni edildi.

“AKSARAY İŞ DÜNYASI İÇİN HAYIRLI OLSUN”

CHP Aksaray İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, ATSO seçimlerine ilişkin şu ifadelere yer verildi:

“Cumhuriyet Halk Partisi Aksaray İl Başkanı Cansu Bülbül, Merkez İlçe Başkanı Gökhan Karacaer, Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı seçimlerine katılarak sürece destek verdi. Seçimlerin Aksaray iş dünyası ve kentimiz adına hayırlı olmasını diliyor, tüm aday ve üyelerimize başarılar temenni ediyoruz.”

Açıklamada herhangi bir aday ya da liste lehine tercih belirtilmezken, seçim sürecinin Aksaray iş dünyası açısından sağlıklı şekilde tamamlanması temennisine vurgu yapıldı.

ATSO’NUN KENT EKONOMİSİNDEKİ ROLÜ

Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası, kentte ticaret ve sanayi faaliyetlerinin yürütülmesinde iş dünyasını temsil eden önemli kurumlardan biri konumunda bulunuyor.

Odanın üyeleri arasında farklı sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler, sanayi kuruluşları, ticari işletmeler ve girişimciler yer alıyor. Bu nedenle ATSO seçimleri, yalnızca oda yönetiminin belirlenmesi açısından değil, kent ekonomisinin öncelikleri ve iş dünyasının beklentilerinin gündeme gelmesi bakımından da önem taşıyor.

Seçim sürecinde adayların ve üyelerin ortaya koyacağı projeler, sektörel beklentiler, ticaretin geliştirilmesi, sanayinin büyütülmesi, ihracatın artırılması ve işletmelerin karşılaştığı sorunlara yönelik çözüm önerileri iş dünyasının gündeminde yer alıyor.

AKSARAY’DA SİYASET VE İŞ DÜNYASI TEMASI

Son dönemde kent ekonomisine ilişkin başlıkların siyasi partilerin yerel gündeminde de daha fazla yer aldığı görülürken, CHP Aksaray İl Başkanı Cansu Bülbül’ün ATSO seçimlerine katılması da bu kapsamda dikkat çeken temaslardan biri oldu.

Siyasi parti temsilcilerinin iş dünyasının temsil kuruluşlarıyla gerçekleştirdiği temaslar; kentte ekonomik sorunların, yatırım beklentilerinin ve ticari hayatın geliştirilmesine yönelik başlıkların siyaset gündemine taşınması açısından önem taşıyor.

ATSO seçimlerinin tamamlanmasının ardından yeni dönemde oda yönetiminin Aksaray iş dünyasının taleplerine yönelik izleyeceği politikalar ve gerçekleştireceği çalışmalar da takip edilecek.

SEÇİM SONUÇLARI İŞ DÜNYASINDA YAKINDAN TAKİP EDİLECEK

Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası seçimleri, kentte faaliyet gösteren iş insanları ve oda üyeleri tarafından yakından takip edilirken, seçim sürecinin demokratik katılım ve oda üyelerinin tercihleri doğrultusunda tamamlanması bekleniyor.

CHP Aksaray İl Başkanı Cansu Bülbül ve Merkez İlçe Başkanı Gökhan Karacaer de seçim sürecine katılım sağlayarak tüm aday ve üyelere başarı dileğinde bulundu.

Aksaray iş dünyasının temsilcilerini belirleyecek seçimlerin ardından, yeni dönemde ATSO yönetiminin kent ekonomisinin gelişimi, işletmelerin sorunlarının çözümü ve Aksaray’ın ticari potansiyelinin artırılması konusunda atacağı adımlar önümüzdeki dönemin önemli gündem başlıkları arasında yer alacak.