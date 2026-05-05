Şereflikoçhisar ilçesi, yerel basın dünyasında eşi benzeri görülmemiş bir kundaklama ve iddia zinciriyle sarsıldı. Şereflikoçhisar Hisar Gazetesi sahibi Yunus Emre Işılak, aralarında geçmişe dayalı husumet bulunan Yusuf Özdemir’e ait Tuzgölü Haber Gazetesi ofisini gece saatlerinde ateşe verdi.

KUNDAKLAMA ANINI CANLI YAYINLADI

T24'ün haberine göre, saldırgan Yunus Emre Işılak, gazete ofisinin giriş kısmını kundakladığı anları cep telefonuyla kaydederek sosyal medya hesabından canlı yayınladı. Alevlerin yükseldiği sırada konuşan Işılak, eylemini ilçedeki "yolsuzluklara dikkat çekmek" amacıyla gerçekleştirdiğini öne sürdü.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A SESLENDİ: YOLSUZLUK YAPILIYOR

Saldırı sırasında yaptığı yayında doğrudan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hitap eden Işılak, yerel yöneticiler hakkında şoke eden iddialar ortaya attı. Işılak canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanım, ilçemizde bir sürü yolsuzluk, arsızlık var ve kimse bunun önüne geçemiyor. Tuzgölü Haber gazetesinin sahibi Yusuf Özdemir, AKP İlçe Başkanı’nı ve Kaymakam Taner Tengir’i arkasına alarak bir sürü yolsuzluk yapıyor."

Işılak, yükselen alevleri göstererek Kaymakam Tengir ve AKP İlçe Başkanı Levent Sarıkaya’ya, “Bu görselden kendinizle gurur duyabilirsiniz” diyerek tepki gösterdi.

Olayın ardından yapılan incelemelerde, iki gazete sahibi arasındaki gerginliğin yeni olmadığı ortaya çıktı. Işılak’ın, geçtiğimiz yıl da Yusuf Özdemir’i kendi ofisinde darp ettiği iddia edildi.

İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürerek facianın büyümesini engelledi. Nöbetçi savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Olayın baş şüphelisi Yunus Emre Işılak ve yanında bulunan O.M.Y., emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili idari ve adli süreç devam ediyor.